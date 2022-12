Maía llora al escoger entre Sebastián 'El Tren' y Raymond Céspedes: "son demasiado buenos los dos"

Desde que se emitió el primer capítulo de La Descarga, Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz han tenido que tomar grandes decisiones, pues solo pueden dejar avanzar en la competencia a los mejores. En esta oportunidad, Sebastián 'El Tren' y Raymond Céspedes se enfrentan en la tarima para obtener un cupo en el Equipo Maía y lograr llegar así a el campamento musical.

Mientras que Sebastián canta 'Usted', de Dolores de la Colina, Céspedes interpreta 'Visa para un sueño', de Juan L. Guerra, lo que llama rápidamente la atención de todos los asistentes. Luego de su magnífico espectáculo, ambos cantantes escuchan atentamente las recomendaciones de los expertos, pues están más decididos que nunca a seguir mejorando dentro de la escena musical.

Mira también: Raymond Céspedes y Maía ponen a bailar a todo el público al ritmo de la salsa

Publicidad

Después de meditarlo muy bien, Maía se desborda en llanto, pues considera que ambos han tenido un excelente desempeño desde que se presentaron en el tocadiscos: "yo les voy a decir lo que yo siento, o sea, son demasiado buenos los dos. 'El Tren' es un musicazo, es un hombre que tiene demasiada fuerza y que merece una oportunidad. Raymond es un hombre que tiene demasiada fuerza y merece una oportunidad, ¿y quién soy yo para decirle a alguien que no? Me siento responsable".

No te pierdas: Maía se pone celosa y le pregunta a César Amaya si en verdad iba a escoger a Santiago Cruz

Finalmente, Maía destaca las cualidades de cada uno de los artistas y revela que la persona que continúa en competencia y se gana un cupo para ir directamente al campamento musical es 'El Tren'.

Te puede interesar: Luis Ma y Maía conmueven con su mágica interpretación al público de La Descarga