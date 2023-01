Llaman "farandulero" a Breiner luego de discutir porque lo dejaron sin comida

Justo antes de que cinco participantes de la Selección de Marbelle se suban al escenario de La Descarga para impresionar con su talento a su mentora, Gusi, Santiago Cruz, Maía y todos los especatores; se presencia un momento de tensión en el Campamento Musical protagonizado por Breiner.

Al inicio del capítulo se logra ver cómo el participante le reclama a sus compañeros por haberlo dejado sin comida. Al parecer, esta no es la primera vez que ocurre, pues asegura que anteriormente simplemente buscaba la forma de prepararse sus propios alimentos para evitar discusiones dentro de la producción de Caracol Televisión.

En medio de la discusión, algunos colegas lo llamaron "farandulero" e incluso se atrevieron a acusarlo de querer robarse la atención de los televidentes a raíz de las polémicas. De hecho, Christian Better se acerca amablemente a su compañero para pedirle que sea un poco más asertivo a la hora de hacer cualquier tipo de reclamo.

"Cuando uno está en estas vainas, lastimosamente, a veces, no siempre, pero cuando uno pueda, debe callarse. ¿Por qué callarse? porque somos muchos. Y a mí me da pena, pero eso así se ve patético", señala Better, de manera que Breiner contesta con un toque de diversión: "porque no me dejaron comida, me aguanté tres veces y exploté, déjame explotar Christian".

