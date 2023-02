Katta Kastaño confesó por qué no se involucró con nadie en La Descarga: "no había con quién"

Sin lugar a dudas, los televidentes y varios participantes de las cuatro selecciones de La Descarga se llevaron una gran sorpresa al descubrir que Katta Kastaño se convirtió en la nueva eliminada del equipo de Santiago Cruz, pues su talento, encanto y puesta en escena la habían convertido en una de las favoritas del público. En medio de una transmisión en vivo para Caracoltv.com, la exparticipante reveló detalles de su paso por el reality.

Una de las preguntas que más se hacían sus fanáticos es por qué nunca se involucró con alguien del Campamento Musical, hablando románticamente. Entre risas, la joven reveló que iba muy enfocada en tener un buen desempeño dentro de la producción y, adicionalmente, no llegó a desarrollar gusto físico ni sentimientos de pareja por alguno de sus colegas, a pesar de que pasaban demasiado tiempo juntos.

"No había con quién (...) Me lo preguntaron varias veces, inclusive en el Campamento cada nada se lo preguntaban como si fueran todos niños chiquitos. Yo decía no, a mí no, no me llamaba la atención ninguno, no me parecía atractivo ninguno. Digamos que yo no iba enfocada en eso, yo iba a cantar a aprender, a hacer relaciones, a conocer personas, no me enfoqué en esa parte romántica", expresó de manera jocosa en medio de la entrevista.

