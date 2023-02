Los participantes de La Descarga decidieron sorprender a sus mentores y a todos los colombianos con una canción que le rinde homenaje al programa y que contó con la participación especial de todos, excepto José Miel, quien no fue al escenario y en ningún momento estuvo involucrado con el tema.

Después de cantar en la transmisión del programa, Dareska le pregunta a José Miel por qué no participó, y él le responde: “A mí nunca se me tuvo en cuenta, y además para ser muy honesto, la canción no me gusta”.

Posteriormente, y tras varios comentarios de los pupilos de cada Selección, Byordy habla con José Miel y le expresa que no pensaba “rogarle”, y que “Si tú me lo dices a mí, me importa un carajo”. Ante esto, el Puma Vallenato sale a calmar un poco el asunto y explica que como eran tantos, todos aportaban e intentaban reubicar partes para acomodarse a cada participante.

Lejos de José Miel, El Puma menciona con sus colegas: “Ya han sido dos ocasiones importantes de unión y en grupo donde él no ha estado presente. Es una actitud frente al tema, es cortante y como expresa con su lenguaje corporal el descontento con el tema”.

El puma, Stefany y Camilo hablan de que en ocasiones los contratan para eventos y con canciones que ellos no se saben de memoria, pero deben hacerlo porque es un compromiso y su trabajo; y encuentran las formas de aprendérsela o al menos cantarla con ayuda de una tablet.

Por otra parte, el Puma Vallenato plantea la pregunta de si José habría hecho lo mismo si Marbelle hubiera creado una canción que a él no le hubiera gustado. "¿Se habría negado de la misma forma? ¿Habría tenido la gallardía de decir “no me gusta”?", se pregunta el cantante.

