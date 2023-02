Ha cambiado: Franko reconoce el gran aprendizaje que ha tenido en el Campamento Musical tras su show

Previo a su presentación, Franko le comenta a sus compañeros que hay muchas cosas que no solamente hace por querer o para complacerlos a ellos, sino que tienen como objetivo evitar que él caiga en una depresión que lo mande a la cama mientras que está en la competencia.

A su vez, reconoce que no está bien ni mental ni emocionalmente, aunque trata de estar bien con todas las personas que están en el Campamento Musical, siendo esto algo muy diferente a decir que no le hace falta su trabajo o que no viene de un ritmo de vida ajetreado y que allí no está haciendo nada.

También les expresa que siente que se está quedando y que de alguna forma el encierro lo está apagando, pues le hace falta exigencia, la música, crear nuevas canciones, crear arreglos y sentarse en compañía de sus músicos para hacer algo totalmente distinto.

Siente que el estar alejado de su público y de todos los lujos que puede obtener gracias a sus espectáculos, hace que se pierda un poco la magia de su profesión y que se sienta desmotivado de no tener todo esto.

Una vez termina de cantar, Maía toma la batuta de los mentores, le afirma que le alegra verlo de nuevo en el Disco y le pregunta cómo se siente, a lo que él responde que el Campamento Musical ha sido un aprendizaje para muchos, tanto en lo personal como en lo musical, por lo que directamente a él le está cambiando su forma de ver la vida.

Ante esto, exalta que está queriendo bastante a sus compañeros debido a que ellos están teniendo actitudes bastante buenas con él y que anteriormente él no aceptaba de nadie.

Feliz por escuchar esto, Maía le dice a Franko que a ella le gusta mucho la forma como interpreta y su puesta en escena, directamente la forma en la que vive cada una de las canciones y aclara que le gusta la forma como utiliza los recursos que tiene su voz.

Santiago Cruz le comenta que le gusta que sus presentaciones son de mejor a increíble y le cuestiona si esta versión hace parte de una propia, a lo que recibe una respuesta afirmativa.