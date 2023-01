Enamorada de la diversidad: Thalia D'Gola habla sobre Colombia tras su interpretación

Al ver quien es la siguiente participante del Equipo Santiago Cruz en pasar al escenario, Marbelle no puede ocultar lo sorprendida que está ante tanto talento: "empezó suavecito", dice entre risas, siendo consciente que es una cantante con muchas habilidades por entregar.

Luego de su presentación, es innegable aceptar la descarga cubana que hay en Colombia cada vez que esta cantante está en el escenario y nos deleita con su talentosa voz, además de tener un derroche de energía que contagia a quienes la escuchan.

Tras los aplausos de los mentores, Thalia D'Gola comenta que lo que más le gusta de nuestro país es la diversidad que hay, especialmente en los alimentos, porque le encanta comer y deleitarse con cada uno de los platos que descubre, por lo que Marbelle le hace una gran propuesta.

"Eres una cosa loca, muchacha, además ese pasito me encanta porque significa que te estás apropiando de tu vuelta y que no hay barreras ni hay límites y me encantó que terminaras en santa paz de Dios", fueron las llamativas palabras que Maía le dirige a esta cantante.

Su mentor, por otra parte, confiesa que antes de que ella saliera a cantar él le había dicho a sus colegas que debían abrocharse los cinturones porque se iban a sorprender ante lo que iban a ver en la tarima.

Así mismo, el líder de la Selección Amarilla aprovecha para elogiarla: "iluminas el escenario, iluminas el Campamento Musical, iluminas esta Selección, iluminas La Descarga, muchas gracias". Esto genera una enorme sonrisa en Thalia D'Gola, quien sabe que disfruta de cada una de sus interpretaciones.

