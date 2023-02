Cristian Better confronta a Román por irrespetar su conteo: “eso es arrogante”

Se viven momentos realmente tensos en el Campamento Musical después de la presentación del ‘Himno La Descarga’ ante los mentores, el público y toda Colombia, donde los participantes, a excepción de José Miel, expresaron su gratitud y amor por el programa que les permite soñar en grande y seguir demostrando su talento.

Todo sucedió cuando los mentores estaban dando su opinión sobre el tema, y fue Gusi quien les pidió interpretar una vez más el coro. En ese momento Cristian Better hace el conteo para que todos canten al mismo tiempo, sin embargo, Román lo detuvo e hizo un nuevo conteo; lo que generó molestias en varios de los participantes.

Al llegar a casa Mr. Steve habla con otros pupilos y se pregunta si su compañero Román fue consciente o si su acto no fue intencional, porque fue un momento realmente incómodo para los participantes.

“No se trata de que yo sea director, yo no vine a dirigir a nadie, pero teníamos un orden”, dice Byordi al hablar con Steve y con el Puma Vallenato, pues consideran que Román quiso figurar y eso le ganó.

Sebastián el Tren habla con Román y le pregunta qué sucedió, pues él considera que no fue un acto mal intencionado.

Posteriormente Cristian Better aborda el tema directamente con el implicado, Román, y le dice: “Tu sabes que a un músico no se le pisa la cuerda en el set, en el show y la tarima" a lo que el joven le respondió: “No lo tomes personal, no fue contigo. Escuché que alguien contó, pero no vi quién fue. Te voy a dar la razón porque creo que la necesitas”.

“A mí eso me parece más arrogante aún que callar a un artista en la tarima”, expresó contundentemente Better, pues su molestia era muy evidente.

