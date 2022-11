Chichi Ortiz logra que los cuatro mentores bajen de sus sillas y vayan a felicitarlo

Uno de los momentos que sin lugar a dudas impresiona a Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz en La Descarga es la presentación de Chichi Ortiz, que llega al escenario a interpretar el exitoso tema musical 'Sabrás', de Begner Vásquez Angulo, que al mismo tiempo le permite conectar con sus raíces y con la riqueza cultural de su ciudad natal, lo que se roba las miradas de la audiencia.

Luego de su mágico show, el participante se muestra dichoso de haber convencido a los cuatro mentores de su talento y espera impaciente mientras ellos bajan de sus asientos y se apresuran a darle la bienvenida a la producción de Caracol Televisión.

"Chichi, ¿de dónde te conocemos?", le pregunta Maía, de manera que Ortiz responde: "hoy estoy parado aquí, enamorado de esta experiencia porque ahora quiero, como artista independiente, que ustedes sepan que estoy preparado y tengo el nivel para estar parado al lado de cada uno de ustedes en alguna tarima, cantando para toda la gente que los quiere y para los que aún no me conocen", comenta.

Finalmente, cuenta que ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en los último años, pues no solo ha viajo alrededor del mundo, sino que también ha trabajado de la mano de grandes artistas de talla internacional como Carlos Vives; no obstante, ahora está buscando la forma de exponer su capacidad artística ante miles de personas y así lograr el sueño que siempre ha atesorado en su corazón.