Luego de encantar con música tropical, Gicy dice que los nervios le jugaron una mala pasada

Decidida a impresionar a Maía, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz en La Descarga, Gicy, exparticipante de La Voz Colombia, escoge una de las canciones más desafiantes de la música tropical. Se trata de 'Quimbara', de J. Cepeda y L. Ríos, lo que rápidamente llama la atención de la audiencia expectante; sin embargo, no logra pasar a la siguiente fase de la producción de Caracol Televisión.

"Primero, escoges una canción de la guarachera y que necesita siempre estar amarrada a la clave. Como tú la quieras ver. Tres, dos. Dos, tres. Y muchas veces te me saliste de esa clave y cuando eso pasa la rumba, el son, el feeling, el flow se sale. Esta vez creo que no fue la canción, no fue la presentación", señala Maía, mientras la joven escucha atentamente sus recomendaciones para continuar mejorando.

Luego de prestar atención a los mentores, Gicy confiesa que los nervios le jugaron una mala pasada, pues concuerda con Gusi en que se concentró mucho en transmitir buena energía al público a través del baile y tuvo algunos problemas relacionas a la respiración que le impidieron convencer a los cuatro de las habilidades que sabe que tiene.

Finalmente agradece tanto a los expertos como a la audiencia por darle la oportunidad de volver a exponer su talento frente a miles de personas que se conectan con la transmisión en vivo y asegura que seguirá trabajando en su desarrollo vocal para seguir perseverando en la escena musical.

