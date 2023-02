Byordy y Jenny Ramírez discutieron por el aseo en la cocina: “Ni que fueras mi mamá”

En el Campamento de La Descarga se dan todo tipo de situaciones entre los cantantes que quedan de cada equipo. El aseo y el orden han sido temas controversiales en el pasado, por lo que Jenny le hizo un reclamo a Byordy con el que se dejó ver bastante incómoda, cuando en realidad era una broma.

“Tan bello que dañó la cocinita, me da rabia Byordy, necesito que la cocina mantenga limpia, vea muchachos eso no es justo, ya basta. ¡Cuida tu hogar!”, dijo la integrante de la Selección Azul y pareció estar muy seria, por lo que El Puma del Vallenato y Franko hicieron comentarios que aumentaron el drama del momento.

Después de hacer barra al ritmo de “Pelea, pelea”, Byordy respondió que solo estaba intentando sacar hielo y que él cuidaría su hogar si ella fuera parte del mismo, lo que generó risas. “No eres mi mamá, llevas 24 horas al día regañándome”. Acto seguido, todos se sentaron en la mesa para comer, y El Puma y Franko los animaron a darse un beso, pero la concursante puso ciertas condiciones para reconciliarse.

“Le doy un pico y ya, no más tema, nada de que me gusta Jenny, nada de que son pareja, nada más”, pero él respondió que nada de eso era necesario. Como es usual, El Puma lanzó uno de sus graciosos comentarios: “no te vayas a quitar las gafas para que no se te vea lo mentiroso".

Byordy se quejó en broma de que así no funcionan los acercamientos entre dos personas, y luego se abrazaron fuertemente como los colegas y amigos que son y esto motivó a Franko y El Puma a decirles que los iban a dejar solos para sentirse más cómodos.

Esta situación se dio después de la eliminación de José Miel, pues Marbelle ya había escogido a Mel García como el protegido para cantar a dúo y competir por un millonario premio en la Noche de Descarga.

Aquí puedes revivir el capítulo 54 de La Descarga:

¿Estás de acuerdo con la decisión de Marbelle y con el veredicto que dieron Gusi, Santiago Cruz y Maía?