Oropesa aprovecha para preguntarle a Byordi acerca de cuál fue la escuela de formación en la que él estudió, por lo que él comenta que fue en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad y allí fue donde aprendió todos los preclásicos en su técnica vocal.

No obstante, el participante asegura que era un estudiante bastante rebelde, ante lo cual su compañero, en medio de risas, le afirma que sigue siéndolo.

Te puede interesar: ¿Qué tanto se conocen Jessica Cediel y Carlos Calero? Los dos se le midieron a una dinámica

Byordi relata que si a él le ponían una canción clásica un lunes, el martes ya se encontraba cantando 'La rebelión' y esto hacía que sus profesores le dieran "mucho palo" y fueran aún más exigentes, pues llegaba con la voz bastante desgastada por estar interpretando salsa.

Aunque el participante estuvo dos años bajo ese ritmo, aclara que aprendió muchísimo durante su tiempo en esto y que fue capaz de hacer conciertos cantando música clásica porque estos eran sus parciales y toda su familia iba a verlo en el teatro.

Conoce más: “Uno puede ser cambiante” Maía reveló cómo su estilo refleja su versatilidad

Publicidad

Tras esto, reconoce que nunca reconoció lo valioso que fue su paso por allí y que hoy en día todo eso le hace falta, pues le hubiese gustado terminar la carrera. No obstante, exalta que tuvo varias lecciones en la calle.

Con respecto a cómo tomó esta difícil decisión de dejar la universidad, Byordi narra que en ese momento estaba en tres orquestas, lo cual lo ayudaba a subsistir, sin embargo, sentía que estaba llevando una vida que lo estaba agotando y que deseaba ser solista.

Lee también: ¿A qué se dedicaría Katta Kastaño si no fuera cantante?

En medio de risas, el participante cuenta que cuando le contó a sus padres ellos entraron en una total confusión, pues no solo no entendían su nombre artístico, sino que no concebían cómo iba a dejar los estudios en música cuando quería dedicarse a ello.

Publicidad

Al terminar su presentación en el Disco, este miembro de la Selección Azul se siente bastante afectado por su rendimiento en esta presentación, ya que percibe su voz afectada y que esto no le permite dar lo mejor ante los mentores. Sin embargo, los artistas se identifican con él y le aseguran que también han pasado por ello al sentir que es muy frustrante querer hacer algo mejor y que la capacidad vocal no dé para ello.