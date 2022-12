Antes de ir al escenario, Oropesa le cuenta a Maía que atentó contra sí mismo: "no quería vivir"

Muchas son las historias que existen detrás de cada uno de los participantes de La Descarga y Oropesa, integrante del Equipo Maía, no es la excepción a la regla. Antes de presentarse en el escenario con el exitoso tema musical 'Regresa a mí', de Diane Warren, el artista tiene un emotivo momento con su mentora y le revela detalles privados de su vida, como la vez que intentó atentar contra su integridad, pero decidió pedir ayuda justo a tiempo.

"El punto más crítico de esa depresión fue cuando intenté agredirme físicamente. Tengo una herida de batalla. Algo me decía' ¿qué estás haciendo?'. Al momento llamé a mis dos mejores amigos y les dije necesito que vengan urgente para acá porque yo me voy a matar. Cuando ellos llegaron, yo me estaba dando golpes en mi cuerpo porque yo no me aceptaba y fue terrible. Desde lejos mi madre por poco se vuelve loca, me decía Dios mío y fue literalmente tirado en la cama dos meses", señala en medio de la transmisión del capítulo.

Ante la revelación, Maía se muestra notablemente conmovida, por lo que aprovecha para darle algunas palabras de aliento que le permitan dar lo mejor de sí mismo en La Prueba. Finalmente, ambos toman sus micrófonos y hacen un espectáculo digno de admirar en la producción de Caracol Televisión que rápidamente se roba los aplausos de cada uno de los miembros del público, incluso de Gusi, Marbelle y Santiago Cruz.

