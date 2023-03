Luego de salir de La Descarga, Keyla sigue defendiendo la postura de Breiner Gaster

Uno de los participantes más polémicos de La Descarga, el templo de la música, fue Breiner Gaster, integrante de la Selección Azul de Gusi. Su fuerte temperamento y seguridad en el escenario llamaron particularmente la atención de los demás cantantes y de toda Colombia. En medio de un en vivo para Caracol Televisión, Keyla, su pareja sentimental, se refirió a cómo fue la convivencia dentro del Campamento Musical.

"Si es difícil la convivencia común, con tus padres, tu pareja, con quien sea... Es complicado porque hay roces, hay rollos, hay diferentes estilos de vida, diferentes tipos de energía y todo eso de alguna manera choca, entonces es difícil desde el día uno tener que acoplarte sí o sí, a entender a las personas con las que estás conviviendo, a tratar de ser lo más tolerante posible", mencionó durante la transmisión.

Una defensora de Breiner dentro o fuera de la competencia

A pesar de que recalcó que la convivencia puede ser un verdadero reto, la joven de 19 años sigue firme respecto a la percepción que tiene de su pareja sentimental, pues añadió que él siempre se caracterizó por decir la verdad a pesar de que a muchos no les gustaba la manera en como expresaba sus pensamientos.

"Para nadie es un secreto que yo siempre estaba apoyando a Breiner, ya que era él quien siempre tomaba la vocería de decir la verdad de muchas formas. A los que les guste o a los que no les guste, igual siempre dijo la verdad de la forma o no adecuada, siempre tuvo muy presente y claro que fue a hacer música y que no va con la hipocresía ni con nada que no lo represente", dijo firmemente.

Finalmente, aclaró que aunque la mayor parte del tiempo estuvo compartiendo con él, se caracterizó por ser una persona muy tranquila con los demás artistas que estaban en el recinto y que procuraba no protagonizar ningún tipo de polémica a menos que se viera directamente afectada, como ocurrió específicamente en el caso de Byordy, donde aseguró que tenía una relación estrecha con Luisma y Mel García; sin embargo, en esta oportunidad también se mostró bastante calmada.