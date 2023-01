Favoritos y criticados: estas fueron las reacciones que dejó el Campamento Musical en redes

Definitivamente este regreso de La Descarga estuvo por todo lo alto, pues tan solo en este primer capítulo nos dio un enorme abrebocas de todo lo que se viene en esta nueva fase que está marcada por el Campamento Musical.

Es por ello que minuto a minuto los televidentes estuvieron conectados con todas las sorpresas que trajo esta competencia musical, por lo que reaccionaron a todo lo que iba pasando, desde las amistades y coqueteos como discusiones y choques entre los participantes.

Cada una de las cosas que ocurrieron fueron comentadas por los colombianos, quienes opinaron sobre lo que declararon los participantes, las amistades que se formaron y las posibles relaciones amorosas que se podrían generar.

Joda, yo a Byordy lo amo, PERO QUE SALGA DE ESE CÍRCULO VICIOSO DE ANDAR CON ESOS MANEEEEES! #LaDescarga pic.twitter.com/vFGykT4nDH — G💡🇨🇴 (@GioCarvajalinoB) January 11, 2023

Breiney y keyla estan mas tragados que chicle señorrrrr#LaDescarga pic.twitter.com/xg1ieeTsV0 — ᵐᵃʳⁱᵃᶜᵐ🇨🇴|𝗠𝗢𝗢𝗗 𝗠𝗨 👑✨ (@maizpalomero_) January 11, 2023

Como así que el regalo un mercedes??? cómo que también me gusta el breiner, Hágale Keila con confianza #LaDescarga pic.twitter.com/5YuCc6e1E1 — Tumpa PataTumPa (@frankwqh) January 11, 2023

Así mismo, nos dieron a conocer cuáles son esos cantantes que los cautivaron por su personalidad y la forma en la que se comportaron durante los dos primeros días dentro del Campamento Musical, afirmando que por el momento se convirtieron en sus favoritos.

No obstante, también revelaron aquellos que no los convencieron dado a que ya tuvieron algunas discusiones con sus compañeros o simplemente sienten que no hacen el mejor ambiente. Cabe destacar que este es tan solo el inicio y que los gustos de los televidentes con respecto a sus favoritos y criticados pueden ir cambiando.

Finalmente, aceptaron que no se esperaban este tipo de convivencia desde el inicio, ya que nunca hubo un instante de color rosa en su totalidad, ya que ninguno de ellos se quiso mostrar con máscaras. Así mismo, recalcaron que se conectaron con todas las historias que se viven en esta casa y que no pueden evitar estar al tanto de todo lo que ocurre.

Ana Maria es todo lo que está bien en el campamento, no se mete con nadie y va a lo que va, su talento hablará por si solo, futura finalista o mínimo llegando a las semanas finales 😊😊😊#LaDescarga pic.twitter.com/WeZyJR4ktX — buffle (@Cristia96381270) January 11, 2023

Ya estos 3 del jacuzzi me cayeron mal #LaDescarga pic.twitter.com/NiUKwq7c0Y — yuls (@lovelykarlaec) January 11, 2023

Allá fueron a cantar o que olé JAJAJAJAJA me tienen con los rulos puestos #ladescarga pic.twitter.com/vwnF9vLtoM — Viviana Pión (@vivianapion) January 11, 2023

La verdad no me esperaba tanto corrinche y drama en el primer capituló #LaDescarga pic.twitter.com/SpUxQ9Xqyx — Tumpa PataTumPa (@frankwqh) January 11, 2023

