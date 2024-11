Duras críticas en redes a Ela Prieto por su actitud con los Mentores en La Descarga, ¿quiere irse?

Ela Prieto es designada por Marbelle para cantar ‘Todavía’, pero desde el primer momento se muestra incómoda con la elección de su Mentora e incluso intenta decirle que siente que no brillará en el escenario y ya está en deuda con Maía, Santiago Cruz y Gusi.

Su performance en el escenario deja mucho que desear, segúnsus compañeros del Campamento, quienes no dejan de preguntarse por qué se ve con esa actitud en el Tocadiscos y su molestia se incrementa al escuchar la manera en la que les contesta.

Debido a esto, en redes sociales son muchos los televidentes que han reaccionado a las acciones de Ela Prieto y también a la decisión de Marbelle de darle una segunda oportunidad al eliminar a Víctor Rodas de la competencia.

“Ela no quiere estar ahí, se le notó hasta cuando Marbelle la eligió para quedarse”, “Que salida tan injusta, una cosa es no poder y otra muy diferente que no te dé la gana”, “Un artista siempre da el mejor talento, nunca va el ego por delante como lo presumió Ela”, “no se puede comparar la actitud de Ela con la enfermedad momentánea de Víctor”, dicen algunas de las reacciones.

Qué pasó con Ela Prieto en La Descarga

Antes de su presentación, Ela Prieto le dice a Marbelle que siente que la canción la deja salir de su zona de confort, no obstante, no le permite brillar y demostrar el rango vocal que tiene, por lo que no está segura de interpretarla.

Por su parte, la Mentora la invita a aceptar el reto y a darle un voto de confianza al tema a pesar de que no le guste. Una vez en el Tocadiscos, la artista es cuestionada por el Campamento Musical, algunos se preguntan por qué se ve "aburrida y desanimada", mientras que otros dicen que es una falta de respeto desaprovechar una oportunidad así.

Conoce más:Eliú no puede guardar un secreto por la historia de su canción: se enamoró de una mujer casada

Los Mentores, especialmente Santiago Cruz, le dicen que la sintieron desconectada y está en un punto de la competencia en donde no puede permitir esto. Ella responde que hay muchos factores que la afectaron, uno de estos que "la canción ha tenido bastante pelea con ella y con Marbelle, es esa canción que ponen en la discoteca y la gente la grita, más no la canta", explica.

Gusi se suma a los comentarios y asegura que su lenguaje corporal fue de un ensayo, pero no de un show, por eso debía aprovechar la oportunidad para demostrar que debe seguir dentro de la competencia.

Te puede interesar:Marbelle reveló en La Descarga que sufrió de bullying en el colegio: “fue muy humillante”

Ela Prieto le responde al Mentor de la Selección Azul comentando que su líder le había pedido que estuviera un poco más quieta en el escenario y por eso decidió hacerle caso. Es entonces cuando Maía le recuerda: "la quietud no significa ser pasivo, uno puede estar quieto y decir mucho. Esto era un momento no para pelear, sino para disfrutar (...) ¿tú estudiaste la canción?", cuestiona.

Finalmente, en el Campamento Musical varios se muestran en desacuerdo, tanto con su presentación como con sus respuestas a los Mentores. De la misma forma, especulan sobre la alternativa de que quiera irse de la competencia de esa manera.

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí .