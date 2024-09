Oropesa revela que participar en La Descarga le permitió superar la depresión

Luis Javier Oropesa fue participante de A Otro Nivel en 2020 y de La Descarga en 2023 y en ambos programas de canto deslumbró por su talento, su carisma y su gran capacidad vocal que le permitió demostrar su versatilidad para interpretar todo tipo de géneros.

En La Descarga, su arduo trabajo lo llevó a la final del programa como representante de la selección de Maía y a pesar de que no se convirtió en el ganador, se quedó con el cariño de los colombianos que apoyan su proyecto musical.

Desde Caracoltv.com hablamos en exclusiva con el cantante sobre lo que ha sido su paso por estos dos formatos y qué tanto ha cambiado su vida a nivel personal y profesional.

En primer lugar, Oropesa recuerda cómo era su vida antes de llegar a Colombia, pues estudió en un conservatorio musical en La Habana, Cuba y luego hizo parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia, donde también ejerció como profesor.

En esta época, y durante varios años, este cubano se dedicó al canto lírico, el cual justamente le abrió las puertas en A Otro Nivel. En su audición para este programa logró algo con lo que muchos soñaban: Fue el participante que obtuvo los votos de los 100 jurados en menor tiempo.

Lo que vivió en el 2020 le brindó un crecimiento exponencial en todo sentido: “Se me abrió un abanico de posibilidades en la música y me di cuenta de que el canto lírico no era lo que verdaderamente me llenaba”, dice, agregando que entendió que quería dedicarse a otro género como el popular o las rancheras.

Oropesa habla de su paso por la Descarga

“Entré en una profunda depresión y ansiedad y La Descarga llegó como una oportunidad de reinventarme no solo como artista, también como persona”, son las palabras de Oropesa para explicar que volver a este formato de televisión fue una bendición para superar un momento complicado a nivel emocional.

Recordando lo mágico que fue estar en este programa, en el que se fusionó el canto con la convivencia, explica que “en el caos del campamento encontré paz y no cambiaría nada de lo que viví”; pues había estado en un proceso de terapia y tenía temor que de lo que podría pasar, pero entendió que era más fuerte de lo que pensaba.

En relación con las presentaciones, no duda un segundo al mencionar que su gala más especial fue cuando interpretó‘Regresa a Mí’ con Maía , pues fue como un sueño cumplido.

Cuando La Descarga llegó a su fin en marzo 2023, Oropesa salió con muchas expectativas y con la sensación de que era imparable al punto en que su mantra era: “Si estuve encerrado y pasé por esa presión, puedo hacer lo que quiera”.

Oropesa habla de los mentores de La Descarga

Expresando su eterno agradecimiento con el programa por haberle permitido dejar sus miedos atrás por completo, el músico revela que ve magia en Maía y ella representa su palabra de poder, recuerda especialmente los abrazos paternales de Santiago Cruz y la alegría de Marbelle , así como la ternura de Gusi .

¿Qué sigue en la vida y carrera de Oropesa? Tras su paso por el tocadiscos, el cantante cuenta que viene mucha música con su proyecto El Tenor y que su propósito es transcender con su voz, pues más allá de alcanzar la fama, quiere hacer lo que le llena el corazón e impactar en los demás.

No descarta la opción de volver a la televisión y sueña con presentar algún programa o ser jurado para compartir su sabiduría con todo aquel que esté dispuesto a aprender de sus experiencias.

Finalmente, les envía un consejo a todos los participantes de La Descarga de este 2024: “Crean en que todo es posible y recuerdan que cuando un competidor llega a la meta siempre va a querer más, en cambio, un triunfador es el que disfruta de lo que tiene”.

Y agrega que tienen que vivir en el presente y “no dejarse deslumbrar por los reflectores. Deben ir por la vida como personas y no como artistas, porque lo que queda en la gente y en uno mismo es justamente eso”.