Stefany Zabaleta: Su vida después de La Descarga, su familia y su relación con Santiago Cruz

Stefany Zabaleta fue participante de La Voz Teens y de Yo Me Llamo, su talento y potencia vocal la hicieron resaltar desde el primer momento en La Descarga, por eso todos los mentores le dieron el “sí” definitivo y fue Santiago Cruz quien se quedó con ella en su Selección.

En varias oportunidades dejó sorprendidos no solo a los artistas que hacen parte de la producción, sino también a los colombianos, como sucedió con la presentación en la que interpretó 'Rise up' e hizo llorar a más de uno.

Conoce más: Breiner Gaster cuenta cómo cambió su vida tras La Descarga: Hará un homenaje a Vicente Fernández

En marzo del 2023 la joven se convirtió en la primera ganadora de La Descarga y desde entonces muchos ojos han estado sobre ella, su música y el proyecto en el que ha trabajado a partir de su triunfo, por eso, te contamos qué ha sucedido con ella.

Publicidad

Durante una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, la cantante explica qué ha sucedido después del programa y asegura que uno de los cambios más grandes es que ahora tiene más confianza en sí misma, cuenta con ella como artista y cuenta con una oferta más amplia de empleo, por lo que también firmó con un mánager.

Siente que algunos la ven como un referente con recorrido y está orgullosa de decir que hace parte de la obra Mujeres a la Plancha, donde tiene la oportunidad de compartir escenario con otras artistas excepcionales.

Publicidad

Familia de Stefany Zabaleta, ganadora de La Descarga

Tiene un lugar donde vivir y cumplió su sueño de ayudar a su familia, lo que para ella es más importante que nada, al respecto dice: “Uno no logra todo de una vez, pero la vida mejora mucho y te da paz y tranquilidad como artista”. No comparte hogar con sus padres y hermano porque siempre está lejos de casa debido a su trabajo, no obstante, sí pudo organizar todas las situaciones de seguridad para que estuvieran bien.

Mira también: Dareska habla de su paso por La Descarga, su proyecto musical y los retos que ha lidiado

Con todo el esfuerzo de su trabajo finalmente puede lanzar ‘Pretendes’ su primera canción y que, además, es compuesta por ella, de hecho, es debido a esta razón que tenía miedo de lanzarla, sin embargo, confió en su equipo y la sorprendieron con el recibimiento que ha tenido.

El 12 de septiembre es la fecha que no olvidará nunca, ya que considera al sencillo como su primer hijo y espera que sus próximos proyectos también sean de su autoría, pues ya le perdió el miedo a abrir su corazón de esta manera.

Publicidad

Stefany Zabaleta de La Descarga habla de Santiago Cruz

A lo largo de su proceso, la artista dice que ha conocido a personas muy importantes y que han creído en ella desde el primer momento. De hecho, Santiago Cruz, a pesar de que terminó la producción sigue involucrado en su vida, dándole consejos y comentarios constructivos.

Conoce más: ¿Qué piensa hacer Stefany Zabaleta con el dinero que ganó en La Descarga?

Publicidad

Si pudiera decirle algo a su mentor sería “gracias”, porque sin saberlo ha aportado mucho a su vida y gracias a él ha cambiado su manera de pensar y la proyección de su proyecto musical. Por ahora seguirá trabajando en su mejor versión y en construir una identidad propia.