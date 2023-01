Jair Santrich habló de su vida antes de ser mariachi y ganar A Otro Nivel: "Vendía jugo de naranja"

En el tercer capítulo del regreso de La Descarga se vivieron emociones intensas de principio a fin, pues muchos afrontaban todavía la tristeza de haber despedido a Valeria Quintero del equipo Maía, y otros se preparaban para una gala de la noche.

Era el turno del Equipo Santiago Cruz de demostrar la calidad de sus voces, y en el escenario se presentaron Cristian Better, Thalia D’ Gola, el Indio Harin, David Dag y Katta Kastaño, quien resultó elegida como la protegida por su mentor.

La decisión de los mentores dejó a David DAG como el eliminado y la despedida del joven tocó los corazones de sus compañeros , quienes reflexionaron y entendieron que su sueño se puede desvanecer en cualquier momento.

Jair Santrich fue uno de los concursantes a quienes la emotividad del momento lo llevó a recordar una de las épocas más oscuras en su vida y cómo las dificultades se convirtieron en un motor para seguir adelante y así luchar para ganar A Otro Nivel en el año 2017.

“Yo trabajaba en un mariachi y no me conocía nadie. Durante un tiempo me tocó vender jugo de naranja en la calle con mi esposa porque no teníamos cómo sostener hogar y mi bebe estaba chiquita de brazos, yo decía "¿qué hago’? debo pagar el arriendo" y estaba desperado”, le expresó inicialmente el artista a su compañero Mr. Steve.

El cantante de música popular reveló ante las cámaras de La Descarga, y agregó que fue testigo de la envidia que existe en la industria musical, además de que al inicio no le daban oportunidades de crecer y dar a conocer su talento, lo que lo llevó a vivir en depresión:

“Entré en depresión, parecía muerto en vida. Duraba días en la cama y sin bañarme, mi esposa intentaba ayudarme y no sabía qué hacer”.

Santrich explicó que, como intervención divina, un día llegó a su mente la canción ‘Arroyo de Dios’ y le hizo entender que debía trabajar muy fuerte para darle una casa a su esposa y su hija

Afortunadamente su suerte cambió y vio los furtos de su esfuerzo y superó todas las dificultades en el camino, incluso en A Otro Nivel: “Imagínate que me tocó enfrentarme con un tenor, pero yo canté con cálculos renales. Eso fue parte de mi superación”.

Ganó el programa de Caracol Televisión y entendió que gracias al canto ahora la vida le sonríe, pues pudo llegar a Bogotá, conocer al amor de su vida y formar una familia que lo motiva a ser mejor cada día.