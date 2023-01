¿Ser grabados las 24 horas del día? Marbelle, Santiago Cruz y Gusi responden si asumirían el reto

Además de contar con un espacio equipado para cualquier necesidad, el Campamento Musical de La Descarga está siendo monitoreado constantemente por miembros de la producción, que tienen como objetivo registrar todo lo que ocurre entre los participantes, bien sean romances, rivalidades, alianzas o críticas. En diálogo con Caracoltv.com, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi contaron si serían capaces de soportar "el voltaje" por el que están pasando los participantes.

Gusi argumentó que nunca lo han grabado las 24 horas del día y tampoco está seguro de permitir que lo hagan con él, pues considera que es todo un desafío mostrar las actividades diarias que realiza y los hábitos que ha adquirido a lo largo de los años: "No y no sé si sería capaz (...) Si me invitan a participar de un proyecto como este como participante, lo pensaría un montón, pero no creo que sea capaz".

Lo cierto es que los participantes estarán expuestos en su mayor expresión a todos los televidentes, pues según Marbelle, en determinado momento creerán que no están en un reality show y dejarán salir sus verdaderas intenciones: "No y es difícil porque creo que en algún momento a ti se te debe olvidar que hay cámaras, por eso les digo que más temprano que tarde ustedes van a ver el reflejo de muchas personalidades ahí y van a entender muchas cosas", expresó.

Finalmente, Santiago Cruz contó que eventualmente los mentores deberán compartir con los participantes en determinados momentos, por lo que estarán algunos días en el Campamento Musical; no obstante, hay una diferencia muy grande entre eso y que más personas estén pendientes de cada uno de los movimientos que podría llegar a hacer.

"Ya un reto como el que están asumiendo ellos, me parece de un enorme sacrificio y de una enorme responsabilidad", finalizó Cruz.