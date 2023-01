La Descarga cambió la vida Dyaner y motivó su regreso a la música así lo confesó en exclusiva

Dyaner Mendoza se sinceró en medio de una confesión en la que habló sobre la música, cómo estaba su carrera después de participar en A Otro Nivel y antes de recibir la propuesta de La Descarga.

Allí también comentó que estar en la producción la ha cambiado bastante pues venía de un momento complicado en el que había hecho una pausa en su carrera y debido a esto se sentía bastante desubicada.

“Estaba desviada me había desubicado”, afirmó, parece que se sentía sin rumbo y La Descarga la invitó a volver a sí misma, hizo énfasis en que la impulsó a continuar, reconectarse con la música y seguir luchando por sus sueños.

Tiene claro que esta no es una oportunidad que va a desaprovechar y por eso comentó “me reencontré y esta vez no me pienso desbocar”.

Recordó su paso por A Otro Nivel y que tras salir del programa tuvo éxito y hacía muchas presentaciones. Sin embargo, su autoestima empezó a verse afectada y de la misma forma lo hizo su carrera.

Con sus problemas de autoestima, su salud empezó a decaer y al mismo tiempo aseguró que su peso empezó a aumentar, lo que la hizo pensar aún más, pues comentó que en la industria a veces se enfocan mucho en el peso, en la imagen.

Estaba en un momento muy confuso para ella, no obstante, todo cambió cuando le dijo a su hermano menor que quería retomar su carrera en la música, pero realmente no sabía cómo volver a iniciar.

Parece que el destino le tenía preparado algo muy interesante y ella cree bastante en la ley de atracción, por lo que cuando recibió la llamada de La Descarga, lo consultó con su familia y sin pensarlo mucho dio un sí rotundo y ahora pertenece al equipo de Gusi.

Afirmó que esta experiencia le ha ayudado a retomar su camino en la música y a aprovechar el don que Dios le dio para seguir adelante, ahora la da toda en cada presentación y sabe que lo demás viene por añadidura.

El mensaje que decidió dejar tiene que ver con que no se puede dejar de hacer lo que Dios les dio porque cada uno tiene una misión específica “si tu amas cantar o bailar no te limites, no te limites por el peso, lo demás te lo va colocando Dios en el camino”, finalizó.