"Duró lo que tenía que durar": Daniel Merak responde si va a seguir con Ohlela tras La Descarga

El capítulo 51 de La Descarga resultó ser uno de los que más emociones despertó en televidentes, participantes y mentores, pues en el Tocadiscos se presentaron los integrantes de la Selección Azul y al final quedaron en riesgo Ohlela y Lafér, siendo la primera la eliminada. Esto, por supuesto, rompió el corazón de Daniel Merak, con quien estableció una relación sentimental.

El joven integrante de la Selección Amarilla no pudo ocultar sus sentimientos ante las cámaras del programa y demostró su sorpresa con lo que sucedió e incluso dijo que no entendía a Gusi, pero que no le correspondía opinar sobre las decisiones de los Mentores.

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Daniel Merak dijo que claramente era complejo tener que decirle adiós a una persona que lo acompañó en cada paso del proceso y que por su talento merecía durar más y seguir brillando.

"Todos somos merecedores, nade hace menos merecedora a Lafeér porque es un gran artista con una voz bella y un talento único", comentó sobre la otra participante que quedó en riesgo y cantó una segunda vez en el repechaje.

Daniel Merak va a seguir o no con Ohlela

El joven intérprete que sigue en competencia dijo: "Estoy seguro de que no hubiera sido igual si ella no hubiera estado, fue un apoyo y un soporte muy grande". A pesar de sus emociones y el dolor que siente, expresó que el tiempo fue muy corto, pero que debía ser honesto y realista.

"Fue una experiencia que duro lo que tenía que durar. Fue bonita y con eso no me refiero a que se haya acabado, me refiero a su permanencia acá. Colombia ha disfrutado de su talento y ha conectado con esta relación, esperen más de Merak y Ohlela porque o ella viene a Medellín o yo voy a Miami".

Qué pasó en la presentación de Ohlela

Ohlela cantó ‘Lo pasado, pasado’ de Alberto Aguilera Valadez y con su interpretación captó la atención de los Mentores, sin embargo, no todo en la ejecución de la canción fue perfecto y por eso recibe algunos consejos.

El Mentor de la Selección Amarilla habló de un pequeño "tropiezo" en el inicio del performance y la invitó a que se concentre un poco más, mientras que Maía también reconoció que es una gran artista en el escenario, pero la invitó a que aumentara su emoción y sonriera un poco más.

