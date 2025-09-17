En vivo
Caracol TV  / Karsu  / Capítulos  / Capítulo 218 Karsu: Hakan sorprende a Aysha en su cita, pero llega acompañado de una mujer

Capítulo 218 Karsu: Hakan sorprende a Aysha en su cita, pero llega acompañado de una mujer

Durante su incómoda y aburrida cita con el sobrino de Nazán, Aysha recibe una sorpresiva visita de Hakan junto a otra mujer, en la que se torna el ambiente pesado al convertirse en una charla de indirectas.

