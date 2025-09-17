Actualizado: 17 de sept, 2025
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 218 Karsu: Hakan sorprende a Aysha en su cita, pero llega acompañado de una mujer
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Previo a esto, durante una cena familiar, Nazán sigue metiendo cizaña a los hijos de Karsu, generando problemas entre ellos, su madre y Bora. Sin embargo, el hombre afirma que la señora se irá pronto y los problemas acabarán.
No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.