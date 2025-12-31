47:13 min Hilos de Vida - Capítulo 53: Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre 47:03 Capítulo 52 se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur 26:36 Capítulo 51 Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer 40:59 Capítulo 50 Mahinur decide contarle la verdad a Kenan, pero se retracta al saber algo 47:13 Capítulo 53 Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre

Capítulo 53 Hilos de Vida: Ada se va de casa y le deja una preocupante nota de despedida a su madre Luego de los constantes problemas con su novio y los fuertes reclamos de su madre, Ada decide desaparecer. La joven se va de casa, no sin antes dejarle una nota a su madre expresando sus sentimientos.