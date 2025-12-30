47:03 min Hilos de Vida - Capítulo 52: se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur 26:36 Capítulo 51 Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer 40:59 Capítulo 50 Mahinur decide contarle la verdad a Kenan, pero se retracta al saber algo 54:51 Capítulo 49 Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN 47:03 Capítulo 52 se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur

Capítulo 52 Hilos de Vida: se reúnen las familias para celebrar el embarazo de Mahinur En la noche, se reúne la familia de Aras y de Mahinur para celebrar el embarazo de la mujer; dicho encuentro siembra una duda y muchas reflexiones en ella, ¿por qué?