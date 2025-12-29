26:36 min Hilos de Vida - Capítulo 51: Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer 40:59 Capítulo 50 Mahinur decide contarle la verdad a Kenan, pero se retracta al saber algo 54:51 Capítulo 49 Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN 47:24 Capítulo 48 Bade regresa a casa y Mahinur quiere decirle la verdad a Kenan 26:36 Capítulo 51 Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer

Capítulo 51 Hilos de Vida: Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer Luego de que Pelin manipulara a Aras, el hombre le comenta a su familia la decisión de contratar a Kenan. Esto genera incomodidad en Mahinur y el resto de la familia. ¿Qué tiene planeado Pelin?