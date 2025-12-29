Publicidad

Capítulo 51 Hilos de vida: 29 de noviembre 2025 - CaracolTV

Luego de que Pelin manipulara a Aras, el hombre le comenta a su familia la decisión de contratar a Kenan. Esto genera incomodidad en Mahinur y el resto de la familia. ¿Qué tiene planeado Pelin?

26:36 min
Capítulo 51 Hilos de Vida
Hilos de Vida - Capítulo 51: Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer
Capítulo 51 Hilos de Vida: Pelín manipula a Aras para que contrate a Kenan como nuevo chofer

Luego de que Pelin manipulara a Aras, el hombre le comenta a su familia la decisión de contratar a Kenan. Esto genera incomodidad en Mahinur y el resto de la familia. ¿Qué tiene planeado Pelin?

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 47 Hilos de vida: Bade se escapa de la casa, Pelín la ayuda sin que nadie se entere
46:29
Capítulo 47
Bade se escapa de la casa, Pelín la ayuda sin que nadie se entere
Capítulo 46 Hilos de vida: Darin se disgusta al saber que tendrá un hermanito y Aras intenta calmarla
46:22
Capítulo 46
Derin se disgusta al saber que tendrá un hermanito y Aras intenta calmarla
Capítulo 45 Hilos de vida: Aras le pide matrimonio a Mahinur
46:39
Capítulo 45
Aras le pide matrimonio a Mahinur
