54:51 min Hilos de Vida - Capítulo 49: Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN 47:24 Capítulo 48 Bade regresa a casa y Mahinur quiere decirle la verdad a Kenan 46:29 Capítulo 47 Bade se escapa de la casa, Pelín la ayuda sin que nadie se entere 46:22 Capítulo 46 Derin se disgusta al saber que tendrá un hermanito y Aras intenta calmarla 54:51 Capítulo 49 Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN

Capítulo 49 Hilos de Vida: Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN Tras este descubrimiento, la pareja piensa quién pudo haberle dicho su secreto a Kenan, pues él tomó un mechón de cabello de Derin para comprobar si es o no su hija. ¿Sospechan de Pelin?