Capítulo 49 Hilos de Vida: 24 de diciembre 2025

Tras este descubrimiento, la pareja piensa quién pudo haberle dicho su secreto a Kenan, pues él tomó un mechón de cabello de Derin para comprobar si es o no su hija. ¿Sospechan de Pelin?

54:51 min
Capítulo 49 Hilos de vida
Hilos de Vida - Capítulo 49: Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN
Capítulo 49 Hilos de Vida: Aras y Mahinur descubre que Kenan mandó a hacer una prueba de ADN

Tras este descubrimiento, la pareja piensa quién pudo haberle dicho su secreto a Kenan, pues él tomó un mechón de cabello de Derin para comprobar si es o no su hija. ¿Sospechan de Pelin?

Por: Daniela Correa Grisales
|
