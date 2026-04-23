47:45 min Hilos de Vida - Capítulo 125: Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur 47:46 Capítulo 125 Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto 47:39 Capítulo 124 las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan 47:34 Capítulo 123 Mahinur le preocupa que Pelin logre sobornar a Aras para casarse 47:45 Capítulo 125 Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur

Capítulo 125 Hilos de Vida: Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur La mujer sigue con la idea de casarse con Aras, por lo que cree que la única forma es matar con Mahinur; además, culpará a Kenan del atentado para así terminar con sus problemas.