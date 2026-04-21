47:39 min Hilos de Vida - Capítulo 124: las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan 47:34 Capítulo 123 Mahinur le preocupa que Pelin logre sobornar a Aras para casarse 47:35 Capítulo 122 Aras cede ante Kenan y lo llama de carácter urgente a su casa 47:30 Capítulo 121 el novio de Leyla se hace preguntas incómodas sobre la familia 47:39 Capítulo 124 las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan

Capítulo 124 Hilos de Vida: las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan Kenan empieza a discutir con Pelin en la mansión debido a que logró sacarle dinero a Aras, por lo que sus hijas escuchan la conversación y se dan cuenta de que realmente no las quiere.