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Capítulo 127 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 127 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan a él.
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Capítulo 127 Hilos de Vida: Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan
47:17 min
Hilos de Vida - Capítulo 127:
Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan
47:45
Capítulo 126
Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur
47:46
Capítulo 125
Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto
47:39
Capítulo 124
las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan
47:17
Capítulo 127
Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan
Capítulo 127 Hilos de Vida: Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan
Aras logró sacar a su esposa de la cabaña incendiada. No obstante, después la policía lo arresta por intento de homicidio, pues Kenan se debate entra la vida y la muerte.
Por:
Alejandra Hurtado
|
24 de Abril, 2026
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47:45
Capítulo 126
Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur
47:46
Capítulo 125
Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto
47:39
Capítulo 124
las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan
47:34
Capítulo 123
Mahinur le preocupa que Pelin logre sobornar a Aras para casarse
47:35
Capítulo 122
Aras cede ante Kenan y lo llama de carácter urgente a su casa
47:30
Capítulo 121
el novio de Leyla se hace preguntas incómodas sobre la familia
47:17
Capítulo 127
Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan
Hilos de Vida
Capítulo 126 Hilos de Vida: Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur
Hilos de Vida
Capítulo 125 Hilos de Vida: Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto
Hilos de Vida
Capítulo 124 Hilos de Vida: las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan
Hilos de Vida
Capítulo 123 Hilos de Vida: Mahinur le preocupa que Pelin logre sobornar a Aras para casarse
Hilos de Vida
Capítulo 122 Hilos de Vida: Aras cede ante Kenan y lo llama de carácter urgente a su casa
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