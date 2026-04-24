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Capítulo 127 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 127 de 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español. Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan a él.

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Hilos de Vida - Capítulo 127: Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan
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47:45
Capítulo 126
Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur
CAP Hilos (1).png
47:46
Capítulo 125
Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto
Texto del párrafo - 2026-04-21T154447.300.jpg
47:39
Capítulo 124
las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan
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47:17
Capítulo 127
Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan

Capítulo 127 Hilos de Vida: Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan

Aras logró sacar a su esposa de la cabaña incendiada. No obstante, después la policía lo arresta por intento de homicidio, pues Kenan se debate entra la vida y la muerte.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 126
Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur
CAP Hilos (1).png
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Capítulo 125
Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto
Texto del párrafo - 2026-04-21T154447.300.jpg
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Capítulo 124
las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan
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Capítulo 123
Mahinur le preocupa que Pelin logre sobornar a Aras para casarse
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Capítulo 122
Aras cede ante Kenan y lo llama de carácter urgente a su casa
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Capítulo 121
el novio de Leyla se hace preguntas incómodas sobre la familia
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47:17
Capítulo 127
Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan