47:17 min Hilos de Vida - Capítulo 127: Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan 47:45 Capítulo 126 Pelin contrata a un hombre para que acabe con la vida de Mahinur 47:46 Capítulo 125 Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto 47:39 Capítulo 124 las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan 47:17 Capítulo 127 Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan

Capítulo 127 Hilos de Vida: Aras rescata a Mahinur del fuego, pero lo arrestan Aras logró sacar a su esposa de la cabaña incendiada. No obstante, después la policía lo arresta por intento de homicidio, pues Kenan se debate entra la vida y la muerte.