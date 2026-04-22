47:46 min Hilos de Vida - Capítulo 125: Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto 47:39 Capítulo 124 las hijas de Mahinur y Aras descubren las mentiras de Kenan 47:34 Capítulo 123 Mahinur le preocupa que Pelin logre sobornar a Aras para casarse 47:35 Capítulo 122 Aras cede ante Kenan y lo llama de carácter urgente a su casa 47:46 Capítulo 125 Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto

Capítulo 125 Hilos de Vida: Pelín dice a Aras que Ada es su hermana y que su mamá ocultó el secreto La villana le cuenta a Aras que su papá tuvo una hija fuera de su matrimonio, y esa niña es Ada. Él enfrenta a Zelvihan y a ella no le queda más remedio que confesar por qué le escondió la verdad.