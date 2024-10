Por qué los actores de Hicran no se besan ni tienen escenas pasionales: Esta sería la razón

Hicran es el exitoso programa de Caracol Televisión que tiene a los seguidores conectados en las tardes con la historia de Hicran, una niñera que descubre que la pequeña a la que ha estado cuidando es en realidad su hija biológica. Este formato destaca gracias al romance que sostiene la joven con Emre, un poderoso empresario que hace todo por proteger a su familia, especialmente a la niña que tuvo con su difunta esposa.

Pese a que el argumento es del agrado de los espectadores, muchos se preguntan por qué esta pareja que parece amarse mucho no tiene contacto físico, pues se les ha visto reduciendo la distancia y teniendo algunas interacciones, no obstante, nunca se han besado y tampoco se han mostrado en momentos comprometedores.

Por qué Emre e Hicran no se besan en la serie

En la producción lanzada el 7 de nov de 2022 se puede evidenciar que no hay mucha cercanía entre quienes se encargan de interpretar a personas que están enamorados. Esto se debe a que es un formato turco, por lo que deben acatar las normas expuestas por el Consejo Superior de la Radio y la Televisión de Turquía (por sus siglas RTUK), que se encarga de regular este tipo de contenido.

De esta forma, está prohibido que haya besos, caricias o escenas explícitas, ya que la situación, de acuerdo con el periodista Pere Solà Gimferrer, está asociada directamente a temas como la moral, que es muy importante para esta población del mundo.

De hecho, la reconocida actriz Cansu Dere, recordada por su participación en novelas como 'Ezel' y 'Sila', se refirió al tema en televisión española, argumentando de esta manera que es un gran limitante en su carrera artística.

"La censura siempre limita en cualquier campo, ya sea tu trabajo, tu vida normal. Hay reglas que tenemos que cumplir por las condiciones del país en donde estamos viviendo", explicó.

Es necesario mencionar que estos encuentros no pueden durar más de tres segundos en pantalla.

