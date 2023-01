¡Wao! El hijo menor de Superman luce igual de apuesto a su padre

Así es como Will Reeve recuerda a su padre en su cuenta de Instagram

¡Todos conoce a Superman! Pero no a ese Superman invencible que proviene de Criptón, sino aquel que comenzó cuando los efectos especiales no eran tan avanzados, más sin embargo logró enamorar al mundo con su interpretación del hombre de acero. Sí, estamos hablando del actor original del primer Superman, Christopher Reeve.

Ese actor que acabó siendo conocido en todo el mundo por interpretar al Superman en las películas basadas en la vida del superhéroe insignia de DC Cómics.

Todo era fama y gloria hasta que en 1995, la vida del actor cambiaría para siempre. Estaba participando en un concurso de equitación con salto de obstáculos cuando cayó de su caballo, fracturándose dos vértebras cervicales que afectaron su médula espinal. Desde ese momento, el 'hombre de acero' se quebró, se quedó sin poder respirar y perdió la movilidad total de su cuerpo, teniendo que permanecer postrado en una silla de ruedas para siempre, además de usar respiración asistida.

El drama para la familia Reeve no paraba ahí, por si fuera poco, luego de la muerte de Christopher, su esposa Dana asumió la presidencia de la fundación, pero al año siguiente, una noticia inesperada rompió todas las ilusiones de seguir adelante con el proyecto de su esposo al ser diagnosticada con un tumor maligno en el pulmón, pese a ser no fumadora. Como consecuencia, falleció 17 meses después en el año 2006.

Ahora, el espíritu de Christopher y Dana Reeve sigue viviendo a través de su hijo. Will Reeve, de 24 años, participó en una maratón de Nueva York para apoyar a la organización que sus padres dedicaron a curar lesiones de médula espinal. Cuando sus padres murieron, él apenas era un adolescente.

Desde entonces, Will ha dedicado gran parte del trabajo de su vida a preservar el legado de sus padres a través de su fundación, una decisión que él dice que está inspirada en los recuerdos duraderos de Christopher y Dana. "Todo lo que mis padres me transmitieron, no creo que lo supiera en ese momento, pero al reflexionar sobre mi infancia, ciertamente miro hacia atrás y puedo pensar en momentos específicos que significa mucho para mí ahora", dijo a ESPN.

"Tomemos, por ejemplo, el 'sacrificio' que tenía que hacer mi padre al abrir regalos con su familia la mañana de Navidad, o Dana equilibrando el arte de una madre trabajadora, una esposa y una persona vital para mi papá". Y agregó: "Mi papá me enseñó a montar en bicicleta simplemente diciéndome cómo hacerlo. El poder de esa conexión se mantiene conmigo como algo muy inspirador". Will dice que siente una gran responsabilidad con sus padres, así como con sus seguidores, para continuar el trabajo que comenzaron ellos.

"El legado de mis padres es muy importante para mí, porque significaban mucho para el mundo en general, pero también significan mucho para mí personalmente y para mi familia. No queremos que nada de lo que hicieron o lo que representaban se desvanezca, porque su trabajo es importante", explica. Reeve quiso recaudar 35.000 dólares para la organización iniciada por sus padres. Junto con él, se unieron otros 55 corredores y ciclistas que participaron en la carrera Team Reeve.

"Me di cuenta de que esto es para algo más grande que yo, es para millones de personas en todo el mundo afectadas por la parálisis, que no pueden correr una maratón y que harían cualquier cosa por llegar a la línea de salida y acabar la carrera. También estoy encantado con honrar a mis padres, y sé que ellos estarían orgullosos de mí por hacer esto”, dijo Will. "Estaré pensando en ellos con seguridad mientras corro, y también lo hice mientras estaba entrenando", dijo momentos antes de la carrera.

"La pasión que tenían por todo es lo que los hizo tan especiales", dijo Reeve. “A ellos les importaba profundamente marcar la diferencia en el mundo en cualquier contexto. Fue una experiencia muy especial poder crecer en una casa con ellos mientras establecían ese ejemplo. Trato de seguir adelante con su legado cada día, haciendo lo que me enseñaron”, concluyó.

Nadie pone a discusión que Christopher Reeve fue el actor más emblemático en dar vida a Superman. Pasan y pasan películas de 'el hombre de acero' pero, sin duda, este actor sigue siendo el referente al momento de pensar en el clásico superhéroe. Debutó en ese rol en 1978 y completó una saga de cuatro recordadas películas sobre el héroe más grande del universo y, aunque tuvo otros papeles en la pantalla grande, ninguno fue tan memorable como este.

Pero los superhéroes también sufren. La vida personal del actor también ocupó los titulares de las noticias por razones trágicas. Reeve había estado casado con Gae Exton hasta 1987, con quien tuvo dos hijos, Alexandra y Matthew. En 1992 se unió a Dana, madre de su tercer hijo, Will.

El menor de los hermanos, Will Reeve, es quien se está llevando la atención de las cámaras hoy en día. A sus 24 años, el joven trabaja como comentarista en ESPN y es un entusiasta activista de las causas que defendió su padre.

Hay muchos que encuentran en Will Reeve un gran parecido físico con su famoso padre.



