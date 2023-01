Mira aquí el nuevo tráiler de Aquaman, la apuesta más fuerte de DC en 2018

En el marco de la Comic Con de San Diego, DC Comics presentó el tráiler de la película de Aquaman, con la cual espera recuperar algo del terreno que perdió en 2018 frente a Marvel y su exitosa película ‘Avengers: Infinity War’.

La película protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan será estrenada el próximo 21 de diciembre de 2018.

Miles fanáticos disfrazados con los trajes de sus personajes favoritos invadirán San Diego, California, por cinco días, del 19 al 22 de julio, en lo que se considera la mayor celebración de la cultura pop.

Muchos quedaron frustrados tras conocer la decisión de Disney de no llevar a su convención al universo Marvel, a pesar de los récords registrados este año con ‘Pantera negra’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Ant-Man and the Wasp’.