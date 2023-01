Batman se une al nuevo tráiler de 'Justice League Dark'

Increíble, oscuro y bastante sobrenatural es el tráiler de 'Justice League Dark':

Ya sabemos que el mundo cinematográfico de DC tiene a sus fanáticos con grandes expectativas para el 2017 ya que esperamos el estreno de 'Wonder Women' y 'Justice League'.

Para aumentar las espectativas, acaba de salir el tráiler oficial de ‘Justice League Dark’, la siguiente película animada producida por Warner Bros. Animation. Aunque un primer video fue mostrado al público durante la Comic Con , el pasado julio, este tráiler reveló nuevas escenas y construyó un poco más la trama que veremos.

Aunque parezca que pueden vencer cualquier amenaza en el mundo, Superman, Wonder Woman, Flash y todos sus super amigos no tienen las habilidades necesarias para salvar al planeta de todos sus males.

Por ese motivo, Batman saldrá a buscar héroes con capacidades místicas en "Justice League Dark" que acaba de presentar su excelente tráiler.

En este genial adelanto podemos ver cómo el encapotado reúne un team sobrenatural conformado por: 'John Constantine', 'Swamp Thing', 'Deadman', 'Zatann'a y 'Etrigan the Demon' para hacerle frente a unos demonios que invaden la Tierra. Un verdadero equipo paranormal de lujo.



'Justice League Dark' pertenece a la línea de cómics para adultos que DC edita bajo el sello Vértigo, algo que se verá reflejado en esta adaptación que contará con una clasificación R por sus escenas de violencia.

Este film animado servirá de antesala perfecta para la versión live action que comanda el director Doug Liman después que Guillermo del Toro decidiera alejarse para poder avanzar con otros proyectos personales.

Luego de la pobre acogida que recibió 'Batman: The Killing Joke', ‘Justice League Dark’ parece querer apostar a recuperar la calidad que siempre le ha sido reconocida en estas películas animadas. Señal de esto es su clasificación R (siendo la segunda película con este rango) y la presencia de Jay Oliva, que tiene en su bolsillo otras excelentes historias animadas como ‘Justice League: The Flashpoint Paradox’ y ‘Batman: The Dark Knight Returns’.

'Justice League Dark' está programada para salir el 24 de enero de 2017 de forma digital y el 7 de febrero de 2017 en DVD y Blue Ray .



Sneak Peek Justice League Dark 2016:



