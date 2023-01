Vuelve el Festival del Terror para que vivas una aventura de otro mundo

Solo podemos avisarte que gritar no te salvará de ser atacado y perseguido por monstruos, zombies y payasos asesinos o incluso de las sensuales brujas que quieren conquistarte para llevarte al más allá.

Desde las 7:30 p.m que está abierto el parque, puedes entrar a Freky Clowns 3D , un circo fantasma en el que te morirás del terror con la risa malévola de los payasos que quieren confundir a sus víctimas en el recorrido para que nunca abandonen la carpa. Otra casa que los visitantes no pueden olvidar es Infestation Z , donde están reunidos todos los muertos vivientes en compañía de brujas y vampiros que quieren sangre fresca y humana para quedarse en este mundo, por eso disfruta de esta aventura si te atreves a pisar su territorio y si sales invicto de esta expedición no cantes victoria porque la aventura sigue con la carnicería fundada por un hombre solitario que le apasionaba comer carne humana y tu puedes ser la próxima víctima. La sensación es tres mil veces más real que escuchar el crujir de las herramientas en las películas de la serie Hostel. Además, se rumora que el propietario no está solo y sus sirvientes están especializados en la preparación de los cuerpos.

Y como si lo anterior fuera poco, esta Phobia , una casa en la que todos tus miedos se vuelven realidad.Los turistas curiosos y cazafantasmas han evidenciado actividad paranormal en ella, así mismo en el Castillo del Terror , un lugar escalofriante que tiene el alma de personas que fueron torturadas y esperan por tu visita para divertirse. Durante el siniestro recorrido sin regreso no hay lugar para esconderse y lo único que puedes hacer es gritar a ver si alguien te salva.

Además, como es una noche de diversión extrema puedes disfrutar del Apocalypse, Centrox, las montañas rusas, el tornado, Doble Loop, el barco pirata, rueda millenium y el Supershot. Te recomendamos que tengas mucho cuidado cuando caminas por el parque porque hay zonas de espantos conquistadas por monstruos, payasos asesinos y zombies. En total el parque tiene 150 actores en escena para brindarte una noche de espanto inolvidable que incluye un show de cierre en honor al rey del Pop de todos los tiempos, Michael Jackson con sus amigos monstruosos, el hombre lobo y los inmortales zombies.

