Video: Niño se vuelve 'famoso' por tener el nombre más difícil de pronunciar

Se trata de un niño africano que es ‘famoso’ en YouTube porque su nombre y apellido son difíciles de escribir y de pronunciar.

Al parecer, el usuario que publicó el video viajó hace algunos meses a África y quedó sorprendido con el extraño y complicado nombre del pequeño.

Y no es para menos, durante la grabación el niño dice su nombre una vez, pero al escuchar la rareza el hombre que lo graba le pide que lo haga nuevamente y él sin dudarlo lo repite ante la cámara.

Segundos después el usuario le pide al pequeño que deletree su nombre, pero él se negó y le respondió "en la escuela, yo no escribo mi nombre en los cuadernos, yo no escribo mi nombre en los exámenes, mi mamá y mi papá no pueden deletrear mi nombre", respondió ante la solicitud.

La gran sorpresa es que en realidad ese es su nombre y apellido real, ya que fue confirmado por su mamá quien llegó al lugar donde estaban haciendo la grabación.

Kkwazzawazzakkwaquikkwalaquaza? '* Zzabolazza, este es el confuso y largo nombre del africano que sorprendió en redes sociales y ahora es viral.

¿Te animas a pronunciarlo?

