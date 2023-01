"Nuestra magia está en ser sinceros y en dar un mensaje real": Cultura Profética

Entramos en la tarea de hacer un recuento histórico por la trayectoria musical de Cultura Profética a lo largo de 20 años de legado en el reggae, esculcando de esta forma sus más primarios recuerdos de cuando acababan sus estudios secundarios y otros empezaban la universidad, con un sueño conjunto: hacer música.

Tres de sus integrantes, que llevan desde 1996 como fundadores de la banda, nos revelaron algunos de sus secretos para seguir vigentes y estando en el radar de un público que los aclama y los recibe con los brazos abiertos en todas partes. Para ellos sigue siendo una bendición.

CARACOLTV.COM: Son 7300 días, 20 años, dos décadas, o cómo le quieran decir a esto, qué se siente estar juntos desde el 96?

Cultura profética:

Boris - Hermano nos diste duro en la cara con lo de los 7300 días fue como que ¡wow!

Willy - Bueno yo creo que como que somos constancia de lo que es la música de cómo la música une a personas, diferentes, porque nosotros teníamos gustos en común pero somos bien diferentes y al principio ni nos conocíamos, ósea nos juntamos para hacer música y creo que pues desde eso salió una familia, porque es que eso es lo que somos, 20 años después somos una familia, que entre cosas buenas y malas siempre sabemos llevar lo mejor para adelante. Diría que lo que es un ejemplo de vivir en sociedad más que la música hablando sobre las cuestiones de las relaciones; definitivamente tiene que ser un ejemplo. 20 años en la música no es fácil, en nada es algo fácil, no puedo recordar algo que haya hecho constantemente durante 20 años, y si le haces esa pregunta alguna persona, de seguro va a pensarlo bastante. Dicha, además, dicha de poder tener trabajo primero que nada y mucho más haciendo lo que amas y pues tener la gente con quien compartirlo, y pues tener la gente que te acompañe, con quien compartirlo y que te apoye; que sea real para que pase, estoy seguro que todos concordamos con lo mismo.

Eliut: Crecer juntos porque en verdad hemos crecido juntos, desde tener el pelo largo y ser chamaquitos y vivir con nuestros papás. Y no sé vivir todas las etapas de la vida como bien dijo Willy en la parte musical pero también en la vida personal, de la vida de cada uno de nosotros. Compartimos mucho más tiempo entre nosotros que con nuestra familia, así que somos hermanos. Y yo, por ahí en el camino de la vida aprendiendo descubriendo enseñando los unos a los otros. Es lindo hermano, seguro que ha sido bien lindo, y agradecido de que hemos tenido un ángel, una bendición, de que donde quiera que vamos ahí nos están esperando con los brazos abiertos, yo creo que eso define todo, el cariño y la sinceridad que la gente nos ha dado.

Willy: Y aparte que lo que hacemos que es otra de las cosas que les gusta a las personas creo que también eso es importante, porque una cosa es hacer algo que… de lo cual tú puedas vivir nosotros podríamos, a lo mejor, tenido diferentes proyectos, en los cuales pudiéramos subsistir con ellos, a lo mejor, hacer dinero, tener una empresa ¿no?, en este caso además de que tenemos la dicha de hacer algo juntos tenemos la dicha de que con eso que hacemos tocamos a las personas, De cierta manera aportamos un poco al desarrollo Intelectual, a lo mejor, al desarrollo como ser humano, como persona emprendedora de un montón de gente, y no porque la gente me lo crea sino porque la gente lo hace sentir y ver en cada lugar que vamos. Además porque creamos familia, la gente se une por nuestra música, entender que la música tiene esa magia, tenemos la dicha de poder hacerlo, es lo más lindo.

CARACOLTV.COM: Vamos un poco más al origen, dicen que se encontraron para hacer música en el 96, Boris, Willy, Eliut ¿qué estaban haciendo?

Cultura Profética:

Boris - Nosotros estábamos respectivamente, Willy estaba haciendo último año de secundaria, yo estaba en mi primer año de universidad, Eliut estaba en su segundo año de universidad. Entonces yo estaba como moviéndome, buscando una banda específicamente de reggae, porque en Puerto Rico en la década de los 90 hubo un boom bien grande de lo que fue el reggae, todas estas bandas jamaiquinas estaban sonando fuerte desde los Melody makers hasta Tylpools de Inglaterra, ósea fueron muchos artistas, entonces pues hubo una influencia bien grande porque en mi casa me criaron con música y siempre me comentaron y me abrieron ese espacio por la música que me gustara. Escuchar y asistir entonces pues nada eso me entró por las venas porque tercera generación de músicos en mi familia. Y pues después de todo eso, me di a la tarea de irme a la calle a buscar músicos, hice un intento, ese primer intento no pasó y seguí intentando hasta que conocí a Eliut en la universidad, lo invité, “estoy haciendo una banda”, primero como que él no sabía el tipo de música que yo estaba buscando, le mostré, me lo llevé, nos hicimos amigos y luego un compañero que había en una clase de matemáticas conmigo, era vecino de Willy que era también fue guitarrista de nosotros, grabó el primer disco con nosotros y entonces ahí viene el enganche, esa conexión, el eslabón, con Willy, y de ahí en adelante comenzamos a lo que lleva hoy, 20 años corriendo.

CARACOLTV.COM : ¿Quién lleva la cuenta de los músicos que han pasado por Cultura Profética?

Eliut: Sería bueno hacer un recuento.

Boris: Por lo menos como tres o cuatro secciones de viento, tres pares de coristas. Tecladistas hemos tenido aproximadamente seis, guitarristas solamente hemos tenido dos, percusionistas hemos tenido cuatro. Tecladistas son los que más han cambiado y las coristas, ¡wao! Un dato importante, nosotros nos unimos cuando no teníamos la idea de hacer música original todavía, al principio estábamos tanteando, era tocar covers, pero lo que nos diferenciaba de los diferentes proyectos que estaban emergiendo, era el escogido, el gusto específico por los covers que escogíamos y pues de ahí nació la idea de hacer música original; y la disyuntiva si vamos hacer en inglés o en español, pero pues obviamente, claro, nuestro idioma es en español pero el reggae ha sido siempre en inglés. No conocíamos para ese momento proyectos de reggae que fueran en español, aunque sí existían, y bueno, fue como toda una aventura ir encontrando la personalidad de una aventura que nunca termina, la personalidad siempre está, es algo que siempre está. Pero, creo que ha sido bien lindo en esa búsqueda hemos creado una personalidad propia.

CARACOLTV.COM: ¿Cuál es ese referente musical, cuál es esa canción que tocaron por primera vez?

Cultura Profética:

Boris - Bob Marley, recuerdo que el primer tema que nosotros tocamos era de Bob Marley, Recuerdo que preguntamos qué tema tú te sabes qué tema tú te sabes y nos sabíamos esa canción de Bob Marley, hicimos una lista y empezamos por ahí.

Willy: Yo me acuerdo que los primeros ensayos, Boris hacia un cambio de canción y yo ya sabía cuál era, entonces yo me tiraba al piso, ya había una conexión, estábamos empapadísimos con el repertorio.

CARACOLTV.COM: Hablamos de una conexión, de una hermandad, de una familia, pero, me imagino que ha habido momentos difíciles, situaciones y más con las personalidades que son tan diferentes ¿recuerdan alguna anécdota que haya terminado en discusión fuerte?

Cultura Profética:

Willy - Sí, obvio ha habido una discusión fuerte porque es una relación, en toda relación hay discusiones fuertes, Es como mediante va pasando el tiempo Y la relación ir moldeando Ese tipo de situación porque nosotros somos animales Entonces la reacción siempre va a ser impulsiva por instinto entonces el animal comienza a domesticarse mediante su sitio, mediante lo que le rodea, si lo que rodea aporta, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Sí porque sí hubo gritos y discusiones pero por la edad que nosotros teníamos, son situaciones pero nunca o así nada trascendental, dada que traspasara unas líneas de respeto entendimos que el proyecto era mucho más grande que los egos personales, y sí, en algún momento con un integrante que ya no está, llegaron así, a haber intercambios de puños, pero esa misma noche ya éramos amigos y estábamos juntos, llorábamos juntos y bebíamos juntos; continuamos trabajando con él pese a que ya no está en el grupo seguimos con él. Lo que te digo uno va sobrepasando las cosas y moldeando las situaciones.

CARACOLTV.COM: ¿Cuál es la magia de Cultura Profética?

Cultura Profética:

Willy - La sinceridad, hermano. Yo creo que el hecho de que sí nos importa complacer, porque debemos entender que nosotros pertenecemos a la industria del entretenimiento a fin de cuentas y nos importa complacer Pero nos importa más complacer el gusto que tenemos y las ansias de hacer algo y nos retamos, eso sí somos sinceros en cada cosa que hacemos musicalmente, y somos bien experimentales, no nos ponemos límites en la cuestión musical; tanto así que decimos que la gente no está acostumbrada a eso, pero, no importa vamos a hacerlo, y creo que por eso nuestra música ha tardado bastante en llegar a la masa Porque no están digerible como la mayoría de la música que se escucha a diario, entonces a final de cuentas es música que cuando te toca, Entonces ya te la llevas para tu vida Y creo que eso es lo que ha hecho que nuestra música tenga éxito, entonces ya te la llevas para tu vida.

CARACOLTV.COM: ¿Eliot, con quién crees que les hace falta tocar, con quién quisieran tocar ahora mismo, hacer una colaboración?

Eliut: Yo sé que cada uno de nosotros tiene muchos sueños, De hacer colaboraciones de poder decir Lo increíble que es hacer un trabajo con el maestro Steve Wonder, por ejemplo, Y hay un sinnúmero de maestros por ahí como Rubén Blades Y muchos otros maestros por ahí que han sido de mucha influencia para nuestra vida, Pero pues yo creo que nosotros nos basamos en que las cosas suceden orgánicamente, Si tú te fijas mucho en los discos de nosotros, nosotros no somos de hacer featurings, Pues de Buscar ver cuál es el artista que está más pegado en el momento Para montarnos En ese estilo. Yo creo que es más cuando conocemos a alguien y compartimos energía Y pues cuando tenemos esa química musical, entonces eso pasa con las colaboraciones Sí hemos hecho algunas pero en manera más espontánea nos quedamos con muchas ganas de haser una sociedad con Cheo Feliciano, pero no se alcanzó nada, se le llegó a hablar de todo lo que nos ha influenciado pero no llegamos a hacer acercamiento para la colaboración y pues bueno se fue antes de que lo pudiéramos hacer.

CARACOLTV.COM: En este momento Bogotá tiene la fortuna de acogerlos y de ser la sede de su nuevo videoclip ¿Por qué la escogieron para su video?

Cultura Profética:

Willy - A mí me parece que fue perfecto escoger la ciudad de Bogotá, Porque aparte de todo es una ciudad increíblemente bella, Es una ciudad cruda, es una de las ciudades más grandes del mundo Y pues especialmente ese tema necesitaba esa crudeza Y pues además ustedes cuentan con muy buenos cineastas Y tienen un cine de calidad muchísimo mejor que el de Puerto Rico. Era bueno aventurarnos a ver qué salía, Y Pese a que no teníamos una relación directa con ningun. Tuvimos varias propuestas y fue difícil escoger, pero no por una que nos convenció bastante para la canción, va a ser una propuesta muy sólida, porque, vuelvo y digo la canción es muy cruda, Porque habla de la situación económica que vivimos en Puerto Rico pero no sólo de nuestra Isla, sino de todo el mundo, Y cómo el poder está en unos pocos pero si esos pocos no se doblan un poco pues quedamos en las mismas, La cuestión del video va ser más poética que literal Pero artísticamente la canción va ser un palo con el video más bonito que hemos hecho hasta ahora.

CARACOLTV.COM: ¿Qué trae Cultura Profética en este tour?

Cultura Profética:

Willy - Pues nosotros en esta gira de 20 años Estamos de celebración, Recogiendo frutos y recordamos la primera vez que venimos a Colombia en 2007, Entonces pues en estos años hemos tenido un crecimiento muy significativo para la banda, y bueno, pensamos que para nuestro próximo disco que es para lo que estamos afilando el camino de los 20 años que es para lo que estamos trabajando y concluir bien el disco, creo que es la base de nuestro noveno disco de Cultura Profética y nosotros tenemos muchas expectativas con este disco, pues la gente lo está esperando y nosotros estamos trabajando para sacarlo rápido y entregarles el disco.

CARACOLTV.COM: En varias entrevistas ustedes hablan de las dinámicas de evolución, cuéntenos un poco de ese tema...

Cultura Profética:

Willy- Bueno es que realmente los temas artísticos se hacen en el estudio, y quedan de lo mejor que tú quieres que quede, uno los hace científicamente, pero en vivo siempre se prestan para que tú lo des de sagas por completo, Se crean espacios para la improvisación y para que la gente vea cómo uno los transforma y cómo cada color musical cambia. Es común que la gente escuche el Groove y escuche la letra no todo el mundo entiende o puede interpretar cada instrumento y pues al estar tu en escena, nosotros no utilizamos tanto show de luces, explosivos ni nada de esas cosas porque creemos que el show se trata de la música y de tu por irte con cada uno y entender como cada uno disfruta su momento con la música, pues sí, esa dinámica es muy importante además nos retroalimenta con eso las canciones no nos aburren con el tiempo; hay canciones que son tan viejas que te cansas de tocarla, entonces nosotros las rehacemos, las cambiamos por completo para sentir que nos gusta de nuevo para enamorarnos de ella y disfrutarla de nuevo, si tú no lo disfrutas la gente no lo va a disfrutar.

Eliut - Las responsabilidades en la música son infinitas y como dice Willy, una canción nace, nosotros le damos forma en el estudio y ya de ahí en adelante sigue creciendo, como un bebé, que va a seguir dando pasos y que tal vez en dos años va a ser 25 veces mejor que cuando la grabamos y ese es el poder que le llevamos a la gente y por eso yo pienso que nuestros shows en vivo son mejores que los propios discos. El 15 aniversario es prueba de ello y el disco que grabamos antes en vivo que gusto tanto, es por eso que se siente que la gente pone y nosotros también y juntos formamos esa magia que es Cultura.

CARACOLTV.COM: ¿Después de este Tour y del Vive Latino qué viene para Cultura Profética?

Cultura Profética:

Boris- Tenemos un show en Miami y en Orlando, vamos para Londres, para Inglaterra por primera vez pisando suelo allá en Europa, ya fuimos a España pero fuerte en Inglaterra donde estamos entrando ahora.

Willy- La idea nuestra al hacer tour durante estos años es, la mayoría de nosotros somos padres es ir y venir, estar en la isla un tiempo, tener tiempo de calidad con nuestras familias, poder aportarle al crecimiento de nuestros hijos y poder seguir haciendo lo que amamos, entonces vamos a estar haciendo Latinoamérica, seguro; no te podemos dar fechas específicas, porque la fechas se van armando con los meses, pero, ya tenemos planes para Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Brasil si dios quiere y pues Europa es lo que nos falta por conquistar y por eso estamos en esos planes, creo que si no logramos celebrar los 20 años allá, el año que viene vamos a estar allá de seguro haciendo varias fechas en Europa, y bueno volver a Estados Unidos donde llegamos a hacer 28 ciudades hace dos años, fue un poquito duro, pero dejamos ahí algo sembradito y estamos volviendo a las ciudades más sólidas este año vamos a hacerlas de seguro.

JULIÁN RESTREPO CARRERO

EDITOR CARACOLTV.COM

En Twitter: @julres