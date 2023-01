Mitos y verdades de la panadería saludable

El pan es uno de los alimentos más tradicionales alrededor del mundo. Cada país ha aportado a la construcción de recetas que hacen de este alimento un completo manjar; no obstante, en las últimas décadas este producto ha sido motivo de controversia entre nutricionistas, amantes del ejercicio y la vida saludable, al cuestionar si el pan contribuye o no a llevar una alimentación balanceada.

Debido a los mitos que hay alrededor de su aporte nutricional, se han desarrollado recetas denominadas saludables, pero te has preguntado si ¿realmente los panes integrales, hechos con granos o ingredientes ricos en fibra aportan a la salud? Junto a Bread Lovers se construyeron una serie de preguntas sobre los secretos detrás de la elaboración de panes denominados saludables.

Publicidad

¿Consumir pan es perjudicial para la salud o para llevar una dieta balanceada?

Sin importar que tipo de pan sea, este es un alimento rico en nutrientes. Sin embargo, como cualquier alimento no es recomendable comerlo en exceso. Según estudios adelantados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no existen bases científicas que sustenten que el pan tenga una acción directa en el sobrepeso o en la obesidad; que son dos padecimientos con los que se suele asociar el consumo del producto. Es importante entender que esto solo refiere al pan y no a sus acompañantes, es decir, si hay salsas, grasas o dulces que le acompañen estos pueden aportar calorías vacías que conllevan a una ganancia de peso indeseada.



¿Cuál es más saludable, el pan que contiene granos o el pan blanco?

El pan con granos suele contener menos glucosa, un pan que contiene granos con alto contenido en proteína representa un beneficio para las personas que realizan actividad física, que se mantienen activos y que buscan construir y regenerar su masa muscular.



¿Los panes saludables ayudan a mejorar la digestión?

Cuando un pan está elaborado a partir de masas madre, el producto incluye altos contenidos de fibra, contribuyendo a una sana digestión y un buen tránsito intestinal. Además, la fibra aporta sensación de saciedad que disminuye niveles de colesterol y baja el índice glucémico del producto.



¿Puede un pan saludable ayudar a tratamientos de enfermedades como cáncer de colon o diabetes?

Este tipo de padecimientos van más allá del consumo de ciertos productos. En el caso del pan a base de almendra troceada, este puede aportar a dietas sugeridas a pacientes diagnosticados con cáncer u otros padecimientos. Sus altos contenidos de grasas saludables y de vitamina B2 contribuyen al aumento de los niveles de energía, la creación de glóbulos rojos y a mantener la salud de las células.



Publicidad

Consumir pan saludable ayuda a perder peso

La pérdida de medidas no solo está asociada al consumo de ciertos alimentos, está debe estar acompañada de una rutina de ejercicio recomendada por un profesional. Algunos panes elaborados con ingredientes como el ghee ayudan a la reducción del apetito al tiempo que aumentan nuestra energía para realizar actividad física y la función cognitiva. La mantequilla ghee está llena de antioxidantes, vitaminas y minerales que son solubles en grasa, lo que ayuda en la absorción de estos nutrientes. Tiene un perfil vitamínico único, es rica en vitaminas A, D y E, también vitamina K2 también conocida como menaquinona fundamental para tener unos huesos fuertes.

Es hora de dejar los mitos de lado y disfrutar de un delicioso desayuno o una buena merienda acompañada de diversos tipos de pan saludable, sabiendo que aportan a una dieta balanceada y un sabor inigualable a las comidas diarias.

Publicidad

Mira también:

Publicidad