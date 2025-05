De qué murió ‘El Negro’ Palomino: Pensó en quitarse la vida antes de fallecer por la enfermedad

Los médicos encontraron un tumor en el pulmón izquierdo de 'El Negro' Palomino. Este afectaba su aorta y de paso, también su corazón. Desde que se enteró, el humorista cambió por completo, pues no quería morir.

De qué murió 'El Negro' Palomino

Tuvo que someterse a radioterapia, pero las consecuencias fueron muy agresivas y su cuerpo sufrió bastante, sus amigos comentan que "fue muy doloroso para él" y que el proceso fue lo peor que le pudo pasar, ya que "lo golpeó mucho sentirse enfermo".

A sus espaldas, los médicos le dijeron a su esposa e hijos que no había esperanza para él, por lo que la desesperación se adueñó del hombre, quien estuvo a punto de tomar una grave decisión con tal de no morir a causa de la enfermedad.

Publicidad

En una ocasión iba manejando y en un puente intentó quitarse la vida, sin embargo, su hijo cree que al pensar en ellos y en no acabar con todo, terminó por arrepentirse y continuó viviendo para despedirse de su público y de su gran amor, el humor.

El 17 de diciembre de 1999 falleció, tenía 41 años y su último suspiro lo dio en brazos de su esposa e hija mayor, dentro de la casa que había construido para su mamá. Su familia llamó a los médicos al verlo en un grave estado y fue entonces que les dijeron que estaba agonizando.

Publicidad

El humorista no quería irse y por eso intentó levantarse, no quería dormirse, pero su cuerpo no se lo permitía. Los médicos les pidieron que sacaran a los niños de la habitación para que pudiera descansar en paz hasta que eventualmente lo hizo.

Funeral de 'El Negro' Palomino

El humorista quería que su velorio fuera como un carnaval y así lo hizo su familia. De hecho, fue Jairo Varela quien les dio el lugar en el que lo sepultaron, ya que su anhelo más grande era ser enterrado al lado de Piper Pimienta, su gran amigo.

Muchas celebridades le dieron sus condolencias, entre ellos Celia Cruz, los gemelos de Alquimia, Jairo Varela, Diomedes Díaz y sus miles de fanáticos, quienes lloraban y despedían al hombre que alguna vez les sacó más de una carcajada.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.