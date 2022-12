Falleció Fernando Londoño Henao, padre de la televisión colombiana

El presidente Juan Manuel Santos fue uno de los primeros personajes en expresar sus condolencias a la familia de Londoño y en reconocer sus calidades. En su cuenta de Twitter, Santos trinó: “Lamentamos mucho la muerte de Fernando Londoño Henao, fundador y primer presidente de Caracol”.

Oriundo de Santa Rosa de Cabal pero criado en Pereira, Londoño Henao, sin experiencia pero con el gusto por la radio, se convirtió en un visionario de la radiodifusión y en el gran impulsor de una de las primeras cadenas radiales: Caracol.

A sus 92 años, este hombre que revolucionó los medios, manejaba las nuevas tecnologías con gran propiedad, siendo hasta el final de sus días un interesado en estar al día con las actuales herramientas de comunicación que ofrecen las diferentes plataformas.

Sus familiares lo recuerdan haciendo uso de su iPad, recibiendo y respondiendo E-mails y manteniéndose informado de lo que sucedía en el mundo a través de medio electrónicos.

Su vida, su trabajo, su legado

Fernando Londoño fue presidente de la junta de Caracol Radio y Televisión durante 30 años; de su mano nacieron los modelos de una industria que pocos como él supieron entender en su momento.

En su desempeño como primer presidente de Caracol, lideró la compañía en una época en la que nada se había inventado y en nuestro país la televisión y la radio estaban dando sus primeros pasos.

Ese fue el momento crucial que marcaría para siempre los pensamientos y las ideas de don Fernando, quien ante la dificultad de mantener al aire la señal de televisión por parte del Estado, introdujo la idea de arrendar la mitad de los espacios televisivos para comercializarlos y de esta forma lograr tener más de seis horas de programación.



No es casualidad que Londoño haya recibido a lo largo de su vida diferentes homenajes resaltando su importante labor en la construcción de la televisión nacional.

En ese entonces, junto con otros directivos como Cayetano Betancourt, Carlos Sanz de Santamaría, Pedro Navias y Germán Montoya, don Fernando planteó la posibilidad de establecer la primera estación de televisión, conocida en Colombia como programadora. En 1955, dicha idea fue aceptada y se decidió compartir los derechos con la Radiodifusora Nacional; fue así como nació TVC (Televisión Comercial Ltda).

A Fernando Londoño también se le atribuye parte importante de la historia de la radio como impulsor de la radionovela en nuestro país. Este género originario de Cuba fue introducido al país cuando Londoño adquirió para Colombia los derechos de adaptación de la legendaria "El Derecho de Nacer" obra original de Félix B. Caignet que más adelante se transmitiría en varios países de América Latina.

“Siempre fue innovador. Impulsó las radionovelas, los radioteatros, las transmisiones de la Vuelta. Pero cuando fue necesario cambiar todo eso, también lo hizo”, afirmó Juan Gossaín.

Uno de los más ambiciosos proyectos que lideró don Fernando fue D.F.L. Televisión, empresa productora de televisión colombiana fundada en 1991 por su hijo, el empresario Diego Fernando Londoño Reyes. D.F.L. produjo grandes programas que se han destacado en la televisión, como ‘No me lo cambie', ‘Gente corrida', ‘Todo por la plata' y ‘Oxígeno' entre otros. También transmitió novelas como ‘Dios se lo pague', emitida por Caracol Televisión.

Esta productora trajo a la pantalla chica producciones que quedaron para siempre guardadas en la memoria de los colombianos, como Abigaíl, Kassandra, María Celeste, en la franja infantil El Chavo del Ocho, Don Quijote y los Cuentos de la Mancha, Las Aventuras del Rey Arturo, Xiomy (Con Coestrellas), Highlander, Dibujos Animados de Todos los Tiempos, Popeye el Marino, y Kung Fu: La Leyenda Continúa.

Entre 1993 y 1995 se asoció con Producciones JES para presentar una franja de dibujos animados y enlatados como Lazos Familiares, La Guerra de los Mundos (Emitido en 1998 por CPT), Los Pequeños Picapiedra y La Hora Warner. En la actualidad D.F.L. realiza el magazín mañanero Día a Día para el Canal Caracol.

Don Fernando es considerado el padre de esta casa y su legado sigue vivo en el corazón de todos los colombianos por haber traído la posibilidad de soñar a través de una caja de colores.

“Hay hombres que no mueren, como en el mundo no muere la creatividad, el valor, la disciplina, el trabajo, la moral, la decencia, la nobleza ni el sentido de empresa. Fernando Londoño Henao es uno de esos hombres que no mueren, todos los principios que identificaron su vida sobreviven con él”, afirmó el director de CM&, Yamid Amat, al conocerse al muerte de Londoño.

Con la partida de Fernando Londoño Henao, el mundo de la radio, de la televisión y del desarrollo empresarial están de luto.

Redacción Caracoltv.com