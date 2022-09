Entre Sombras, secretos que marcan el alma, gran estreno este 19 de septiembre a las 9:30 p.m.

Desde este 19 de septiembre, después de La Voz Senior , llega a la pantalla de Caracol Televisión Entre Sombras , una producción que inicia con la desaparición de una menor de edad en un barrio marginal al sur de la ciudad que hace prender las alarmas de las autoridades convirtiéndose en un detonante para que el Coronel Velandia, jefe de la policía judicial, convoque a la Capitán Julia Beltrán y a la Sargento Magdalena Arbeláez para crear una División Especial encargada de resolver crímenes prioritarios en un tiempo menor.

Magdalena Arbeláez es una patrullera recia y valiente que en su corta carrera ha puesto contra la pared a varios delincuentes y además conoce muy bien el bajo mundo. Julia Beltrán es una científica, experta en laboratorio forense, felizmente casada y madre de un hijo que es su adoración, ella ha tenido una carrera destacada en el área de los laboratorios. Aunque ambas se destacan por su compromiso y profesionalismo, la diferencia entre Julia y Magdalena no es solo de forma, sino también de fondo, pues las dos enfrentan este nuevo trabajo desde una óptica muy diferente: para Julia, esta es la oportunidad perfecta para cumplir su sueño de ser investigadora, mientras que, para Magdalena, es el chance de cobrar venganza por una deuda pendiente que tiene con su pasado.

Los recuerdos de Magdalena transportarán a los televidentes a su infancia cuando vivía feliz en el campo junto a Rodrigo, su hermano menor, y su madre Marlen. Sin embargo, un día este paraíso se quebró con la llegada de Armando Montoya, un yerbatero embaucador que sedujo a Marlen y le prometió un amor que nunca supo darle. Al año de esta relación, la madre muere en extrañas circunstancias y Armando vende la casa que nunca fue de él, al mismo tiempo que separa a los hermanos. Él se lleva a Magdalena haciéndola pasar primero como su hija y luego como su mujer. Más adelante, Magdalena logra escapar, pero el trauma lo lleva aún consigo.

Por otra parte, Julia verá en peligro su largo y estable matrimonio con Gerardo Piñeros, director del hospital de la Policía, cuando un invitado especial llega a hospedarse en su casa sin avisar: el reconocido siquiatra Iván Guerrero, el hombre con quién sostuvo un romance apasionado muchos años atrás cuando estudiaba Ciencias forenses en Estados Unidos. Iván, que en ese entonces era el amor de su vida, despareció para siempre a pocas horas de celebrarse su boda sin ninguna explicación. Ahora ha vuelto con la disculpa de tener un trabajo corto que lo obliga a estar en la ciudad, pero la verdadera razón es que él aún guarda la esperanza de que Julia no lo haya olvidado, pero sabe que reconquistarla no será fácil, pues ella está casada, tiene un hijo y muy pocas ganas de ver al hombre que le rompió el corazón.

Peor aún, Julia no sospecha que la razón por la cual Iván desapareció de su vida es un secreto inconfesable, un pecado que difícilmente ella podrá perdonar. Junto a Julia y Magdalena, estarán los mejores agentes de la institución: el Patrullero Teófilo Mora, mano derecha y mejor amigo de Magdalena, la Intendente Sandra Pinzón, jefe del área de Informática, el Sargento Enrique Buitrago, médico y jefe del laboratorio forense, y los agentes Parra, Vivanco y Serrano, completan el grupo.

A medida que pasa la historia, los televidentes serán testigos de cómo Magdalena llevará secretamente una cacería para dar con el paradero de su padrastro y hacer justicia, mientras que Julia, por su parte, intenta enterrar los sentimientos hacia Iván, al tiempo que es testigo de la atracción que su compañera Magdalena siente hacia él. Ambas descubrirán que el caso más difícil por resolver es el de ellas mismas.

Esta súper producción marca el regreso de Flora Martínez a la televisión colombiana. La actriz habla sobre la experiencia al interpretar a Julia Beltrán: "Los retos para interpretar a Julia fueron todos, estuve visitando a la Policía, conociendo todo lo que hace un investigador y el oficio como tal. No es solo mostrar esa faceta, sino la de la mujer que trabaja en la Policía, una mujer que tiene historias de amor pasadas, una mujer que es madre, que tiene pérdidas, una mujer en todo el sentido de la palabra, así que en Entre Sombras hemos construido unos personajes muy bellos y entrañables".

Margarita Muñoz, quien interpreta a Magdalena Arbeláez, cuenta detalles de su personaje: "Con Magdalena hay un pasado muy claro, en lo psicológico ella tiene una fuerza mental y física por todo lo que vivió en su infancia. Es una mujer decidida, muy clara con las cosas que quiere, con los pantalones muy bien puestos y un carácter súper fuerte".

Además, explica cuáles son las razones por las cuales los televidentes no se pueden perder Entre sombras: "Los colombianos no deberían perderse esta serie porque tiene de todo: acción, drama, suspenso, amor, amistad y muchísimas cosas que hacen que sea una historia muy bonita. El libreto está increíble, los casos son reales y fuertes. Siento que es algo diferente que no está en pantalla y que hace que atrape a los televidentes. Los casos, así como la historia de ese triángulo amoroso, está muy bien escrita, les aseguro que se van a entretener mucho. Esto es una gran opción para pasar las noches pegados a Caracol Televisión".

Por su parte, Rodrigo Candamil cuenta cómo fue el proceso de construcción de Iván Guerrero, su personaje protagónico: "Iván es un siquiatra forense, leí algunos libros de literatura policiaca y un par de libros de psicología, porque creo que el gran hallazgo de un personaje es la empatía que logra con los demás y cómo logran finalmente, los psicólogos o los psiquiatras, conectar con la siquis de las personas que están a su alrededor sin sentirse juzgados u oprimidos".

El actor también dice haber disfrutado mucho actuar al lado de Flora Martínez y Margarita Muñoz: "Me encanta trabajar con ellas dos por su profesionalismo, por la forma que tenemos de encarar las escenas y porque creo que compartimos el objetivo de dar el máximo y siempre explorar en el set para que las escenas queden maravillosas".

Juan Carlos Villamizar, productor ejecutivo señala que: "La serie tiene un potencial en su eje dramático. Mientras hay casos que suceden episódicamente, la historia de nuestros protagonistas reviste una serie de sucesos y secretos tan o más impactantes que los mismos casos, esto garantiza que la trama principal y las subtramas mantengan la tensión del espectador en todo momento".

No te pierdas, de lunes a viernes, en las noches de Caracol Televisión, Entre Sombras y descubre los secretos que marcan el alma.