De la gloria al infierno: ¿qué pasa con la popularidad del presidente Iván Duque?

Las encuestas para este período le sitúan una caída de 26,8 puntos de popularidad. Las protestas estudiantiles pueden ser un factor determinante en este bajón estrepitoso de aprobación de su gestión entre los colombianos, opina Sierra.

Han sido 340 marchas, de diversos sectores, en cien días de mandato, “lo que genera una sensación de zozobra y que no hay nadie al mando”, continúa Sierra. Aunado a la reforma tributaria.

“Aquí todos estamos aprendiendo. La oposición en Colombia no paró la campaña, mientras que el presidente se ha dedicado a gobernar”, dice Pedro Viveros. “Tenemos que entender que no son cien meses, como los de Santos o Uribe, son cien días y en ese tiempo un presidente no alcanza a sentarse todavía en la silla presidencial”, insiste Viveros.

