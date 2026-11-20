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Capítulo 8 En qué lío me metí : Soraya inventa una mentira para cerrar el nuevo negocio
Tras notar la incomodidad entre Carlos y su exnovia, Soraya dice que cancelará los “planes” que tenía para celebrar que estaba cumpliendo mes. La exnovia de él se pone incómoda y acepta el negocio.
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Capítulo 8 En qué lío me metí : Soraya inventa una mentira para cerrar el nuevo negocio
45:23 min
En qué lío me metí - Capítulo 8:
Soraya inventa una mentira para cerrar el nuevo negocio
41:33
Capítulo 7
Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
44:22
Capítulo 6
Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
42:37
Capítulo 5
Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
45:23
Capítulo 8
Soraya inventa una mentira para cerrar el nuevo negocio
Capítulo 8 En qué lío me metí : Soraya inventa una mentira para cerrar el nuevo negocio
Tras notar la incomodidad entre Carlos y su exnovia, Soraya dice que cancelará los “planes” que tenía para celebrar que estaba cumpliendo mes. La exnovia de él se pone incómoda y acepta el negocio.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
20 de Noviembre, 2026
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41:33
Capítulo 7
Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
44:22
Capítulo 6
Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
42:37
Capítulo 5
Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
Capítulo 4
Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
43:01
Capítulo 3
La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
45:23
Capítulo 8
Soraya inventa una mentira para cerrar el nuevo negocio
En qué lío me metí
Capítulo 7 En qué lío me metí : Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
En qué lío me metí
Capítulo 6 En qué lío me metí : Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
En qué lío me metí
Capítulo 5 En qué lío me metí : Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
En qué lío me metí
Capítulo 4 En qué lío me metí : Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
En qué lío me metí
Capítulo 3 En qué lío me metí : La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
En qué lío me metí
Capítulo 2 En qué lío me metí : la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
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