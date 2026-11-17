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Capítulo 5 En qué lío me metí : Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
La mujer trabaja hasta tarde y su sobrino entra a su habitación para pedirle que le den una oportunidad laboral a persona que supuestamente está interesada en trabajar en el spa. Soraya dice que sí.
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Capítulo 5 En qué lío me metí : Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
42:37 min
En qué lío me metí - Capítulo 5:
Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
Capítulo 4
Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
43:01
Capítulo 3
La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
42:37
Capítulo 5
Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
Capítulo 5 En qué lío me metí : Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
La mujer trabaja hasta tarde y su sobrino entra a su habitación para pedirle que le den una oportunidad laboral a persona que supuestamente está interesada en trabajar en el spa. Soraya dice que sí.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
17 de Noviembre, 2026
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Capítulo 4
Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
43:01
Capítulo 3
La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
52:59
Capítulo 2
la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
56:51
Capítulo 1
muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
42:37
Capítulo 5
Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
En qué lío me metí
Capítulo 4 En qué lío me metí : Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
En qué lío me metí
Capítulo 3 En qué lío me metí : La familia Pombo encuentra las redes sociales de Soraya
En qué lío me metí
Capítulo 2 En qué lío me metí : la familia Pombo conoce a la nueva gerente de la empresa
En qué lío me metí
Capítulo 1 En qué lío me metí : muere Mario Pombo y Soraya empezará de cero en un nuevo cargo
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