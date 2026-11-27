42:56 min En qué lío me metí - Capítulo 13: Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario 42:46 Capítulo 12 Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama 42:49 Capítulo 11 Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa 44:11 Capítulo 10 el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya 42:56 Capítulo 13 Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario

Capítulo 13 En qué lío me metí : Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario La fisioterapeuta le hace un masaje al empresario para quitarle dolor que le dejó Jimmy y aprovecha que está cerca para volver a besarla. Mientras tanto, Doris encuentra una grabación de Mario Pombo.