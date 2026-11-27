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Capítulo 13 de 'En qué lío me metí' completo y gratis, por Caracol Televisión
Capítulo 13 de 'En qué lío me metí' completo y gratis, por Caracol Televisión. Carlos vuelve a besar a Soraya y Doris descubre un revelador video de Mario Pombo, su hermano.
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Capítulo 13 En qué lío me metí : Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario
42:56 min
En qué lío me metí - Capítulo 13:
Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario
42:46
Capítulo 12
Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
42:49
Capítulo 11
Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa
44:11
Capítulo 10
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
42:56
Capítulo 13
Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario
Capítulo 13 En qué lío me metí : Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario
La fisioterapeuta le hace un masaje al empresario para quitarle dolor que le dejó Jimmy y aprovecha que está cerca para volver a besarla. Mientras tanto, Doris encuentra una grabación de Mario Pombo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
27 de Noviembre, 2026
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42:46
Capítulo 12
Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
42:49
Capítulo 11
Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa
44:11
Capítulo 10
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
43:15
Capítulo 9
Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
45:23
Capítulo 8
Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
41:33
Capítulo 7
Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
42:56
Capítulo 13
Carlos besa a Soraya y aparece revelador video de Mario
En qué lío me metí
Capítulo 12 En qué lío me metí : Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
En qué lío me metí
Capítulo 11 En qué lío me metí : Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa
En qué lío me metí
Capítulo 10 En qué lío me metí : el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
En qué lío me metí
Capítulo 9 En qué lío me metí : Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
En qué lío me metí
Capítulo 8 En qué lío me metí : Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
En qué lío me metí
Capítulo 7 En qué lío me metí : Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
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