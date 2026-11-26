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Capítulo 12 de 'En qué lío me metí', de Caracol: Jimmy le hace masaje a Carlos
En Capítulo 12 de 'En qué lío me metí', novela de Caracol Televisión, Jimmy le hace masaje a Carlos y aprovecha para desquitarse. Soraya se enoja y enfrenta a su exnovio.
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Capítulo 12 En qué lío me metí : Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
42:46 min
En qué lío me metí - Capítulo 12:
Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
42:49
Capítulo 11
Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa
44:11
Capítulo 10
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
43:15
Capítulo 9
Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
42:46
Capítulo 12
Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
Capítulo 12 En qué lío me metí : Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
Jimmy no permite que Soraya atienda al empresario, por celos, y él es que le hace el tour por el spa y un masaje. Carlos termina adolorido, por lo que la fisioterapeuta enfrenta a su exnovio.
Por:
Alejandra Hurtado
|
26 de Noviembre, 2026
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42:49
Capítulo 11
Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa
44:11
Capítulo 10
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
43:15
Capítulo 9
Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
45:23
Capítulo 8
Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
41:33
Capítulo 7
Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
44:22
Capítulo 6
Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
42:46
Capítulo 12
Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama
En qué lío me metí
Capítulo 11 En qué lío me metí : Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa
En qué lío me metí
Capítulo 10 En qué lío me metí : el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
En qué lío me metí
Capítulo 9 En qué lío me metí : Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
En qué lío me metí
Capítulo 8 En qué lío me metí : Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
En qué lío me metí
Capítulo 7 En qué lío me metí : Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
En qué lío me metí
Capítulo 6 En qué lío me metí : Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
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