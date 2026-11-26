42:46 min En qué lío me metí - Capítulo 12: Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama 42:49 Capítulo 11 Soraya recibe la inesperada visita de Carlos en el spa 44:11 Capítulo 10 el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya 43:15 Capítulo 9 Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo 42:46 Capítulo 12 Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama

Capítulo 12 En qué lío me metí : Jimmy hace masaje a Carlos y se desquita; Soraya le reclama Jimmy no permite que Soraya atienda al empresario, por celos, y él es que le hace el tour por el spa y un masaje. Carlos termina adolorido, por lo que la fisioterapeuta enfrenta a su exnovio.