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Capítulo 10 En qué lío me metí : el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
Soraya recibe la llamada de Carlos y justo en ese momento ella está con el abogado; él le dice que ella tiene solo la labor que le dieron al inicio y no tiene que involucrarse con los Pombo.
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Capítulo 10 En qué lío me metí : el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
44:11 min
En qué lío me metí - Capítulo 10:
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
43:15
Capítulo 9
Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
45:23
Capítulo 8
Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
41:33
Capítulo 7
Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
44:11
Capítulo 10
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
Capítulo 10 En qué lío me metí : el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
Soraya recibe la llamada de Carlos y justo en ese momento ella está con el abogado; él le dice que ella tiene solo la labor que le dieron al inicio y no tiene que involucrarse con los Pombo.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
24 de Noviembre, 2026
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43:15
Capítulo 9
Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
45:23
Capítulo 8
Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
41:33
Capítulo 7
Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
44:22
Capítulo 6
Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
42:37
Capítulo 5
Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
Capítulo 4
Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
44:11
Capítulo 10
el abogado de la familia le levanta la voz a Soraya
En qué lío me metí
Capítulo 9 En qué lío me metí : Ernesto está en la cárcel y nadie puede ayudarlo
En qué lío me metí
Capítulo 8 En qué lío me metí : Soraya y Carlos se dan su primer beso y la policía llega por el primer sospechoso
En qué lío me metí
Capítulo 7 En qué lío me metí : Deyanira no está de acuerdo con la inesperada visita
En qué lío me metí
Capítulo 6 En qué lío me metí : Soraya toma la primera decisión seria escuchando su corazón
En qué lío me metí
Capítulo 5 En qué lío me metí : Soraya habla con Jeison y él le propone una idea “millonaria”
En qué lío me metí
Capítulo 4 En qué lío me metí : Soraya hace lo que negó hace días y su plan crece
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