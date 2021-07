‘El olvido que seremos’ reconcilia la relación con el cine: Fernando Trueba cuenta valiosa anécdota

El español Fernando Trueba espera que ‘El olvido que seremos’ llegue y logre impactar a las nuevas generaciones que no conocen la historia de Abad Gómez, tal como le pasó con un joven periodista que lo visitó en su casa.

“Vino a visitarme un chico muy joven, muy moderno, muy con el pelo de colores, un periodista así de la generación muy moderna, que a lo mejor piensas no es el espectador típico de esta película, se sentó y la primera frase que me dijo fue: Fernando déjame decirte que tu película me ha reconciliado con el cine”, narró Trueba con asombro, asegurando que “eso fue música para mis oídos”.

Visita la página oficial de El olvido que seremos, descubre detalles de la cinta y contenidos exclusivos

Trueba aseguró que quiere que esta película, liderada por Caracol Televisión y producida por Dago García Producciones, llegue a las generaciones jóvenes que no vivieron esa época y que si no conocieron a ese personaje lo puedan conocer.

“Uno de los nietos, después de una presentación para la familia, nos dijo que nos daba las gracias porque él no pudo conocer a su abuelo, pero que ahora lo había podido conocer gracias a la película, eso fue para mi muy hermoso”.