El gran recorrido cinematográfico de Fernando Trueba, director de 'El olvido que seremos'

Fernando Trueba, ganador del Óscar por la película Belle Époque, fue el director sugerido por Héctor Abad Faciolince. No obstante, Trueba, quien de manera inmediata y por el profundo respeto hacia el libro, dijo que no era posible hacerlo. Sin embargo, ante su curiosidad por la idea que le plantearon, el director releyó el libro, uno de sus favoritos, con la óptica del cine y vio una oportunidad única, que compartió con su hermano, David Trueba. David, novelista y guionista, supo cómo plasmar la esencia de la novela en el guion.

A continuación, presentamos el recorrido de Fernando Trueba en una línea de tiempo con algunos de los hitos más importantes de su carrera:

1980

ÓPERA PRIMA

Premio Joven Talento Festival de Venecia

1986

EL AÑO DE LAS LUCES(YEAR OF ENLIGHTMENT)Oso de plata – logro individual sobresaliente Festival de Berlín

1988

LA NIÑA DE TUS OJOS(THE GIRL OF YOUR DREAMS) 7 Premios Goya

Publicidad

1989

EL SUEÑO DEL MONO LOCO (THE MAD MONKEY)6 Premios Goya

1992

BELLE ÉPOQUE

Óscar a mejor película de habla no inglesa9 Premios GoyaPremio Bafta a mejor película de habla no inglesa

2000

CALLE 54

Goya a mejor sonidoMejor película Usa Jazz Journalist Association Jazz Awards

2002

EL EMBRUJO DE SHANGHÁI (THE SHANGHAI SPELL)3 Premios Goya

Publicidad

2004

EL MILAGRO DE CANDEAL(MIRACLE OF CANDEAL)2 Premios GoyaPremio Egeda al mejor largometraje documental

2010

CHICO & RITA

Nominada al Óscar a mejor película de animaciónPremio Goya a mejor película de animaciónPremio del Cine Europeo a mejor película de animación Mejor dirección en el Festival Internacional de Animación de Annecy

2012

EL ARTISTA Y LA MODELO

(THE ARTIST AND THE MODEL)

Premio a mejor dirección en el Festival de San Sebastián