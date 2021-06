‘El olvido que seremos’: La historia de una Colombia real dirigida por Fernando Trueba

El director español Fernando Trueba destacó en entrevista con Caracoltv.com que para él fue un gusto poder hablar del lado de Colombia que pocos conocen, algo que le cuesta aún entender, si de este país han salido valiosos escritores como Gabriel García Márquez.

“Cada vez que yo volvía de Colombia, la gente me preguntaba qué tal me había ido, yo creo que me lo preguntaban pensando que yo les contase crímenes, tiroteos, drogas, cosas de ese tipo, (…) pero yo lo que siempre contaba era un discurso que era lo contrario a lo que la gente está acostumbrada a escuchar”, contó Trueba.

Visita la página oficial de El olvido que seremos, descubre detalles de la cinta y contenidos exclusivos

Frente a su posición de cómo veía a Colombia como extranjero, Trueba reconoce que ‘El olvido que seremos’ le permitió poder hablar de un país real, a pesar de que la trama tenga su porcentaje de tragedia y conflicto, porque probablemente sin eso, la historia no hubiera existido.

“Trata de otros tipos de personajes, para mi retratar esa familia, ese personaje, médico, este hombre tan humanista, era también hablar de esa Colombia que afuera no se conoce mucho”

El también guionista abrió la invitación para que todos los colombianos vean esta producción, la cual no cree que les vaya a decepcionar.